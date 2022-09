Sellia Marina. Piccola disavventura per alcuni bagnanti. Intervento dei Vvf

SELLIA MARINA (CZ) 24 AGO - Comando VVF Catanzaro Piccola disavventura, questa mattina, per alcuni bagnanti nello specchio d'acqua antistante una struttura balneare nel comune di Sellia Marina.

I malcapitati avevano noleggiato un pedalò quando per un problema tecnico al timone non riuscivano più a governare il natante.

Allertati da alcuni villeggianti che si trovavano in spiaggia, le unità del presidio acquatico dei vigili del fuoco raggiungevano il pedalò, distante un centinaio di metri dalla riva e provvedevano al recupero dello stesso e delle persone a bordo. Il pedalò veniva agganciato e trasportato in zona sicura in prossimità della battigia.

Non si registrano danni a persone.