Sellia Marina Sindaco F. Mauro urge garantire dotazione irrigua agli agricoltori! Soluzione subito!

Sindaco di Sellia Marina Francsco Mauro urge garantire dotazione irrigua agli agricoltori! soluzione subito!

SELLIA MARINA 10 AGO - A2A, Consorzio di Bonifica e Regione Calabria trovino rapidamente una soluzione all'erogazione dell'acqua ai fini irrigui. La crisi irrigua che si sta registrando in questi giorni, rischia seriamente di danneggiare le colture e mandare in ginocchio gli Agricoltori!

Tanti coltivatori, in queste ore, si sono rivolti al sottoscritto preoccupati dell'assenza di acqua indispensabile per la produzione delle colture, tra l'altro, in questo periodo si stanno registrando elevate temperature.

È auspicabile, quindi, che la multiutility A2A Spa (che gestisce i laghi silani) e Consorzio di Bonifica dello Ionio Catanzarese, con L'URGENZA CHE IL CASO RICHIEDE, superano positivamente ogni diatriba, e mettono al centro gli interessi degli Agricoltori e delle loro famiglie nonché dell'intero indotto economico.

Ing. Francesco MAURO/SINDACO di Sellia Marina