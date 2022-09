Sellia Marina. Sindaco Francesco Mauro: Ordinanza Covid-19. #SiDeve #RESTAREaCASA

SELLIA MARINA 20 MAR - Di seguito altra Ordinanza per emergenza sanitaria da covid-19! Ho ritenuto di emettere un provvedimento ancora più restrittivo, a maggiore tutela della cittadinanza!

L'Ordinanza, infatti, prevede 11 punti mirati ad evitare la facile circolazione di persone, cui ancora, non hanno capito che #SiDeve #RESTAREaCASA ed uscire solo in caso di Urgente necessità!

Per tanto MI APPELLO A TUTTA LA CITTADINANZA, affinché ciascuno prenda visione del contenuto dell'Ordinanza medesima, anche perchè, chi non nè rispetta il contenuto, sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 del Codice penale e/o reato più grave.

Infine, visto l'importanza del provvedimento emesso, INVITO TUTTI alla massima diffusione!

In aggiornamento

Il Sindaco Francesco Mauro