Dell'Anna VVF morto, oggi pomeriggio funerali. Altra tragedia vigile muore dopo caduta domestica

TARANTO, 15 GIUGNO - Si svolgeranno oggi, alle 18, in piazza Toniolo, a Fragagnano (Taranto), i funerali di Antonio Dell'Anna, di 54 anni, il vigile del fuoco morto in servizio martedì scorso mentre con i suoi colleghi era impegnato nello spegnimento di un incendio che si era sviluppato nel fienile di un centro ippico alle porte di San Giorgio Jonico (Taranto). All'improvviso si è verificata un'esplosione e il portellone posteriore del mezzo si era sganciato travolgendo l'uomo.

La magistratura ha aperto un'inchiesta e si sospetta che l'incendio sia di natura dolosa. E' stata allestita la camera ardente presso il Comando provinciale di Taranto, da cui la salma sarà trasferita nel pomeriggio a Fragagnano per l'ultimo saluto al 54enne. Ai funerali parteciperà il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo, che ieri sera ha annunciato con un Tweet un'altra tragedia che si è verificata in provincia di Taranto relativa alla morte di un altro vigile del fuoco Tommaso Perrone, 44enne di Laterza (Taranto), caduto da una scala, a un'altezza di 6 metri, mentre si trovava su un terrazzino al secondo piano della sua abitazione per montare una tenda da sole. L'incidente domestico risale a ieri pomeriggio.

Soccorso dai familiari, Perrone è stato trasferito in codice rosso a Taranto da un'ambulanza del 118. Il decesso è avvenuto dopo il suo ricovero in ospedale a causa del gravissimo trauma cranico riportato. Dattilo ha inviato un messaggio di cordoglio unendosi "al dolore della famiglia e dei colleghi".