SENHIT domani al Vogue Club di Torino e sabato 13 maggio al YOYO - Palais de Tokyo di Parigi

SENHIT, artista poliedrica, cantante, attrice e performer, nata a Bologna ma cittadina del mondo, è in tour in Europa, ospite dei più importanti party eurovisivi.

I prossimi appuntamenti sono giovedì 11 maggio al Vogue Club di Torino e sabato 13 maggio al YOYO - Palais de Tokyo di Parigi.

Porterà sul palco il singolo “Adrenalina”, con il quale è arrivata in finale per San Marino all’Eurovision Song Contest 2021, che ha superato 18 milioni di stream su Spotify, e “Freaky!”, l’inno alla libertà tutto da ballare che era stato pensato per l’edizione 2020. Non mancheranno le sorprese, con le cover estratte dal Freaky Trip To Rotterdam, il progetto dedicato al mondo eurovisivo che Senhit ha creato insieme a Luca Tommassini durante la pandemia per unire i fan di tutto il mondo.

Senhit vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida, Steve Aoki e Tory Lanez. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, Senhit ha conquistato non solo la serata finale ma il pubblico internazionale! Grazie a questo singolo di successo e al Freaky Trip To Rotterdam è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo.

Con il suo percorso artistico, Senhit ha sempre lanciato messaggi contro ogni forma di discriminazione, a favore della valorizzazione dell’identità, grazie a una musica che non ha confini e che trasmette vibrazioni positive.

Il 16 giugno Senhit presenterà il Gran Galà del Festival internazionale di Cori Lgbtq+ Various Voices (www.various-voices.it) che si terrà a Bologna dal 14 al 18 giugno 2023 con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna. Per la prima volta in assoluto dalla prima edizione del 1985, il Festival approderà infatti in Italia. Ad oggi sono previsti in arrivo più di 3500 coristi per 107 cori provenienti da 20 nazioni diverse tra Europa e Stati Uniti, ma anche un coro sudafricano e un coro neozelandese. Oltre a presentare la serata, Senhit sta preparando una performance a sorpresa e si esibirà anche durante la Cerimonia di chiusura del 17 giugno.

È in radio “Try to love you” il nuovo singolo di Senhit, una ballata in inglese, raffinata e dal sound internazionale, prodotta da Thomas Stengaard, che già ha collaborato con Senhit per “Adrenalina” e che ha lavorato con molte star eurovisive e artisti come Alvaro Soler.

www.senhit.com - www.facebook.com/senhitofficial/ - https://twitter.com/senhitofficial

www.instagram.com/senhitofficial/ - www.youtube.com/user/senhitofficial/featured