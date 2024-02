Sequestrati beni di lusso contraffatti all'aeroporto di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA. 23 FEB. - Nell'ambito di un'operazione condotta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'Aeroporto dello Stretto a Reggio Calabria, sono stati individuati e sequestrati orologi, occhiali e cinture contraffatti appartenenti a noti brand di moda.



Nonostante i tentativi di rendere i prodotti simili agli originali, sia nella caratterizzazione, struttura, veste grafica e dimensione dei marchi, le imitazioni sono state rivelate grazie alla scoperta di discrepanze nelle caratteristiche costruttive, nei materiali impiegati e nel complessivo processo di confezionamento, rifinitura ed assemblaggio, che non rispettavano gli standard qualitativi delle produzioni originali. In conformità con il nuovo sistema sanzionatorio per le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, al trasgressore è stata applicata un'ammenda.