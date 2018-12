Sequestro Aquarius: Amnesty, tentano bloccare salvataggio vite umane

ROMA, 20 NOVEMBRE - "A quanto pare, siamo di fronte a un nuovo tentativo di gettare discredito sulle operazioni di ricerca e soccorso in mare svolte da Ong e volontari nel Mediterraneo centrale: un tentativo vergognoso di giustificare il deliberato blocco di attivita' che salvano vite umane". Lo dice Amnesty International in merito al sequestro, da parte della procura di Catania, della nave per la ricerca e il soccorso in mare "Aquarius" di Medici senza frontiere per il presunto smaltimento illegale di rifiuti.

La nave - dice ancora Amnesty - ha soccorso in piu' di due anni oltre 30.000 persone "in quel mare dove ora registriamo maggiori perdite di vite umane perche' i governi hanno impedito di operare all'Aquarius e ad altre navi delle Ong".