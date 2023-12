Serata Alatel Catanzaro: tradizioni locali, comicità e musica .

Il 2 dicembre, gli associati alla sezione provinciale di Catanzaro Seniores Alatel Calabria di TIM, coordinata dal presidente Rino Sarubbi, si sono riuniti nella sala del Ristorante Belvedere per una serata all’insegna dell’allegria e della convivialità. L’evento, incentrato sulla riscoperta delle tradizioni locali, ha visto la numerosa partecipazione di soci, familiari e aggregati, con l’obiettivo di potenziare lo spirito di appartenenza e la socializzazione fra gli associati.





Il piatto principale della serata è stato il “Morzello”, un tipico piatto catanzarese preparato secondo la ricetta originale dal collega TIM Nicola Gallella, Congregario dell’Antica Congrega Tre Colli, gustato nella caratteristica pitta a ruota.



L’esilarante “Maschera” tipica catanzarese Enzo Colacino, noto comico cabarettista, ha allietato la serata ripercorrendo in particolare la storia dei mezzi di comunicazione, da quelli analogici a quelli più moderni e digitali, per finire con alcune gag ed aneddoti autoctoni.



La serata è stata animata da karaoke e musica, a cura del collega TIM Davide Tolomeo, con tarantelle e balli sociali che hanno coinvolto gli appassionati partecipanti.



La piacevole serata si è conclusa con l’irrinunciabile torta celebrativa e con il consueto brindisi augurale per le prossime Festività Natalizie.