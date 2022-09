Il Sindaco Abramo contenimento contagio Covid-19 "divieti di accesso al lungomare" (Ordinanza pdf)

CATANZARO, 18 APRI - Con una nuova ordinanza il sindaco Sergio Abramo ha prorogato fino al 3 maggio le disposizioni mirate al contenimento del contagio da Covid 19 su tutto il territorio comunale. In particolare, restano in vigore - anche alla luce delle più recenti indicazioni contenute nel DPCM del 10 aprile e nel decreto del Presidente della Regione dello scorso 13 aprile - tutti i divieti che hanno lo scopo di evitare il rischio di assembramenti nel rispetto del necessario distanziamento sociale.



Si ricordano, tra i più rilevanti, i divieti di accesso al lungomare, in tutti i parchi pubblici e le aree giochi, nei cimiteri, il divieto di svolgimento dei mercati rionali e per il commercio ambulante, la chiusura dei distributori automatici di alimenti e bevande e degli esercizi di somministrazione in aree benzina. Tutti i dettagli del provvedimento sono consultabili al seguente link del portale del Comune.

