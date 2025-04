Sergio Mattarella ricoverato per un malore: apprensione per il Presidente della Repubblica

Roma – In queste ore cresce la preoccupazione per le condizioni di salute del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che – secondo quanto riportato dalla redazione di RTL 102.5 – sarebbe stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma a causa di un problema cardiaco.

La notizia, seppur rilanciata da un’importante emittente radiofonica nazionale, non ha ancora trovato conferma ufficiale da parte del Quirinale né da fonti istituzionali o agenzie di stampa.

L’indiscrezione ha rapidamente fatto il giro dei media e dei social, suscitando un’ondata di apprensione in tutto il Paese. Mattarella, 82 anni compiuti lo scorso luglio, è entrato nel cuore degli italiani per il suo stile sobrio, la fermezza istituzionale e la dedizione con cui ha guidato l’Italia in anni complessi, segnati da crisi sanitarie, politiche ed economiche.

Nel corso della mattinata, numerose testate giornalistiche e canali televisivi hanno cercato conferme, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sullo stato di salute del Capo dello Stato. Si attende quindi una possibile nota da parte del Quirinale per chiarire la situazione e rassicurare i cittadini.

Intanto, molti esponenti del mondo politico e istituzionale stanno esprimendo la loro vicinanza al Presidente, manifestando pubblicamente auguri di pronta guarigione.