Calcio. Catanzaro-Virtus Francavilla 1-0, decide Carlini. I commenti post-partita (con highlights)

CATANZARO, 13 MAR - Tre punti al Catanzaro che piega, grazie ad un rigore sacrosanto concesso nel primo tempo, una Virtus Francavilla mai doma e si lancia all’inseguimento della terza forza del campionato (Bari sconfitto nel finale a Terni).

Gara inizialmente povera di contenuti spettacolari con possesso palla che non riesce ad essere finalizzato. La prima occasione capita sui piedi di Garufo che dal fondo lascia partire un tiro-cross che termina di poco alto. Passano due minuti e il Catanzaro ha l’occasione che cambia i destini della gara. Curiale cerca il cross in mezzo all’area e Pambianchi intercetta col braccio. Il rigore viene trasformato magistralmente da Carlini che spiazza Costa. La reazione ospite è tutta in una punizione di Nunzella che non ha esito migliore se non quella di un corner.

Nella ripresa mister Trocini inserisce immediatamente Vazquez che, nella prima palla toccata lancia Carlini la cui conclusione viene neutralizzata da Costa e poco dopo (5’) costringe Di Gennaro a fare gli straordinari. Virtus Francavilla sempre alta e Ciccone (13’) cerca il sinistro ma arriva solo un corner. Al 20’ Caporale lancia Mastropietro (in campo da pochissimi secondi) che si trova davanti a Di Gennaro ma conclude senza convinzione. Mister Calabro effettua le contromosse per dare respiro e poi è costretto a cambiare nuovamente dopo l’espulsione comminata a Risolo (fallo al limite dell’area sull’intraprendente Caporale) il Catanzaro è costretto maggiormente alla fase difensiva. Nel finale Giannotti reclama un penalty ma trova solo un cartellino giallo e sul colpo di testa di Vazquez è attento Di Gennaro, consentendo ai giallorossi di conquistare tre punti importanti.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

MARCATORE: 35’ pt Carlini (rig. C).

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Riccardi, Fazio, Martinelli; Garufo, Risolo, Verna (49’ st Gatti), Contessa (31’ st Porcino); Carlini (31’ st Casoli); Curiale (24’ st Evacuo), Di Massimo (24’ st Baldassin). A disposizione: Branduani, Mittica, Parlati, Molinaro, Pierno, Grillo, Jefferson. Allenatore: Calabro.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa; Caporale, Pambianchi, (33’ st Delvino), Celli; Giannotti, Castorani, Franco (45’ st Carella), Tchetchoua (20’ st Mastropietro), Nunzella; Ciccone, Adorante (1’st Vazquez). A disposizione: Crispino, Negro, Marino, Sparandeo, Calcagno. Allenatore: Trocini.

ARBITRO: Pascarella di Nocera Inferiore.

Assistenti arbitrali: Dario Garzelli di Livorno - Francesco Santi di Prato.

Quarto ufficiale: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia.

ESPULSO: 25’ st Risolo (C) per doppia ammonizione.

AMMONITI: Franco (F), Caporale (F), Riccardi (C), Risolo (C), Giannotti (F), Trocini (F), Delvino (F), Evacuo (C).

NOTE: Angoli: 5-2 per il Catanzaro. Recupero: pt 0’, st 5’.