Serie A a rischio rinvii il 26 aprile per i funerali di Papa Francesco: possibile stop a tre partite, Lazio-Parma sorvegliata speciale

Sabato i funerali di Papa Francesco: rischio nuovi rinvii per la Serie A

Tre match a rischio per la giornata di sabato 26 aprile a causa dei funerali del Papa, con un tema di ordine pubblico per la Lazio.

La Serie A rischia di doversi fermare nuovamente nel prossimo turno. Dopo le sfide della giornata di ieri, rinviate a causa della scomparsa di Papa Francesco (i match saranno recuperati domani, mercoledì 23 aprile), sono a rischio anche gli incontri in programma sabato 26 aprile, quando a partire dalle ore 10, si terranno a Roma i funerali per la morte del Santo Padre.

Nel dettaglio, i match previsti quel giorno sono:

Como-Genoa, ore 15.00 Inter-Roma, ore 18.00 Lazio-Parma, ore 20.45



Funerali Papa Francesco quando – Il tema ordine pubblico per la Lazio

Nel caso dei primi due incontri, la ragione del rinvio sarebbe legata al rispetto del lutto, come accaduto per i match rimandati ieri. Al contrario, per quanto riguarda la Lazio – che ha chiesto anche di non giocare domani, per rendere omaggio al Papa – si pone un tema di ordine pubblico, considerando lo svolgimento dei funerali nella capitale.

Funerali Papa Francesco quando – Rimandato un concerto

In vista dell’ultimo saluto a Papa Francesco, infatti, è stato annullato il concerto con l’esibizione dei The Kolors, in programma il 26 aprile al Circo Massimo. Era uno degli eventi più attesi del Giubileo degli Adolescenti, che invece partirà come previsto nella giornata di venerdì 25 aprile.

Oltre 130mila i giovanissimi attesi in Vaticano, 20mila verranno accolti nelle parrocchie, campeggeranno alla Fiera di Roma, alla Cecchignola, al parco di Centocelle e Santa Maria della Pietà. Molti arriveranno il 27 aprile con due treni speciali da Assisi. Lo stesso giorno era prevista la cerimonia per la canonizzazione di Carlo Acutis, che è stata sospesa.

Preoccupa anche il concerto di Ligabue previsto il 28 aprile in piazza Sanniti a San Lorenzo e che al momento non è stato annullato.