Serie A, il Napoli vede lo scudetto: +1 sull'Inter a 90 minuti dal trionfo. Juventus lanciata verso la Champions

I risultati della 37ª giornata tengono tutto in bilico: scudetto, salvezza e sogni europei si decideranno all’ultima curva.

Il campionato di Serie A 2024-2025 è giunto al penultimo atto, ma i verdetti più attesi sono ancora tutti da scrivere. Il Napoli di Antonio Conte, dopo il pareggio a reti inviolate contro il Parma, resta in vetta con un punto di vantaggio sull’Inter. I nerazzurri hanno acciuffato il pari in extremis contro la Lazio grazie a una doppietta di Pedro, ma ora tutto si deciderà nell’ultima giornata, con il destino dello scudetto ancora appeso a un filo.

Napoli e Inter: una volata tricolore tra emozioni, VAR ed espulsioni

Al Tardini e a San Siro si è respirata aria di tensione da finale mondiale. A Parma, il Napoli ha avuto l’occasione per chiudere i giochi con un rigore al 97', poi annullato per fallo di Simeone dopo il consulto al VAR. A Milano, invece, l’Inter ha vissuto una serata di nervi: due gol di Pedro – entrambi rivisti al video – hanno strappato un pari alla Lazio, ma non il sorriso ai tifosi nerazzurri. Espulsi Conte, Chivu, Inzaghi e Baroni, a testimonianza della pressione che grava sulle panchine.

Ora, i partenopei ospiteranno il Cagliari già salvo, mentre l’Inter andrà a Como con il sostegno di un pubblico pronto a invadere la città lacustre. Ma tutto dipende da Osimhen e compagni.

La Juventus sogna la Champions, la Roma batte il Milan e accende l’Olimpico

Con la vittoria per 2-0 sull’Udinese, firmata da Nico Gonzalez e Vlahovic, la Juventus è sempre più vicina alla qualificazione in Champions League. Per la squadra di Igor Tudor, anche se il campionato finirà a Venezia, la stagione proseguirà con il Mondiale per Club negli Stati Uniti.

All’Olimpico, invece, si è vissuta una serata emozionante fin dal pre-partita. Claudio Ranieri ha ricevuto l’omaggio commosso della curva giallorossa, prima che la Roma superasse il Milan 3-1 con i gol di Mancini, Paredes e Cristante. Espulso Gimenez per una gomitata, la partita ha offerto anche il primo gol in A di Joao Felix.

Salvezza ancora in bilico: Cagliari festeggia, il Venezia rischia

Chi ha già tirato un sospiro di sollievo è il Cagliari, che ha schiantato il Venezia 3-0 grazie ai gol di Mina, Piccoli e Deiola. I sardi, guidati da un Ranieri commosso, hanno mostrato grinta e compattezza. Per il Venezia, invece, lo scontro diretto con la Juventus diventa un crocevia disperato.

In zona retrocessione, ancora tutto aperto: Verona e Como hanno pareggiato 1-1, lasciando sospeso il destino di entrambe. Lecce respira dopo la vittoria sul Torino, mentre l’Empoli espugna Monza e si rilancia.

Risultati completi della 37ª giornata di Serie A

Cagliari-Venezia 3-0

Fiorentina-Bologna 3-2

Inter-Lazio 2-2

Juventus-Udinese 2-0

Lecce-Torino 1-0

Monza-Empoli 1-3

Parma-Napoli 0-0

Roma-Milan 3-1

Verona-Como 1-1

Genoa-Atalanta 2-3 (giocata sabato)

Ultima giornata: cosa ci aspetta

Con lo scudetto, la salvezza e la zona Champions ancora in ballo, l’ultima giornata si preannuncia esplosiva. Napoli-Cagliari e Como-Inter saranno i match chiave per il titolo, mentre Venezia-Juventus potrebbe essere decisivo per la retrocessione.

Il campionato non ha ancora detto l’ultima parola. E per i tifosi, è vietato mancare all’appuntamento con la storia.