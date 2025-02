Serie A, Juventus-Empoli 4-1: rimonta e poker bianconero e polemiche arbitrali

Juventus-Empoli 4-1: rimonta bianconera e polemiche arbitrali

La Juventus si impone con un netto 4-1 sull’Empoli nella 23ª giornata di Serie A, ribaltando un inizio complicato e consolidando il quarto posto in classifica. Dopo il vantaggio iniziale dell’ex De Sciglio, i bianconeri reagiscono nella ripresa con una doppietta di Kolo Muani e le reti di Vlahovic e Conceiçao.

La cronaca

L’Empoli sorprende subito la Juventus: al 4’ De Sciglio, ex di turno, porta in vantaggio i toscani con un colpo di testa ravvicinato. La squadra di D’Aversa gioca con coraggio e al 18’ si vede assegnare un rigore per un presunto fallo di Di Gregorio su Maleh, poi annullato dal VAR per un tocco di mano di Anjorin a inizio azione.

La Juventus fatica a reagire, con Yildiz tra i pochi a tentare giocate offensive pericolose. Il primo tempo si chiude tra i fischi dello Stadium.

Nella ripresa, la squadra di Thiago Motta cambia volto e ribalta la partita in tre minuti. Al 61’ Kolo Muani sfrutta un contrasto con Ismajli e segna il gol del pareggio. Tre minuti dopo, il francese si ripete deviando in rete un tiro di Weah.

L’Empoli accusa il colpo e, rimasto in dieci per il doppio giallo di Maleh, crolla nel finale: al 90’ Vlahovic trova il tris con un potente sinistro, mentre al 92’ Conceiçao chiude definitivamente i giochi in contropiede.

Con questa vittoria, la Juventus sale a 40 punti e si rilancia in zona Champions League, mentre l’Empoli resta in zona retrocessione con 21 punti.

Moviola: gli episodi chiave

L’arbitraggio di Zufferli, al centro dell’attenzione, ha generato discussioni su alcune decisioni chiave:

- 4’: De Sciglio segna il vantaggio per l’Empoli, ma il VAR conferma la regolarità dell’azione nonostante una posizione sospetta di Cacace.

- 15’: Rigore assegnato all’Empoli per un fallo di Di Gregorio su Maleh, poi annullato dal VAR per un precedente tocco di mano di Anjorin.

- 60’: Gol del pareggio della Juve con Kolo Muani dopo un contatto con Goglichidze, giudicato regolare dall’arbitro.

- 84’: Espulsione di Maleh per doppia ammonizione dopo un intervento in ritardo su Nico Gonzalez.

L’analisi dell’esperto Luca Marelli su DAZN conferma che il rigore inizialmente assegnato all’Empoli era giustamente revocato, mentre la posizione di Kolo Muani sul 2-1 ha lasciato qualche dubbio.

Prospettive future

La Juventus ritrova il sorriso dopo la sconfitta contro il Napoli e dimostra carattere con una rimonta convincente. Thiago Motta può essere soddisfatto, ma la squadra deve trovare continuità per blindare la zona Champions.

L’Empoli, invece, ha bisogno di un cambio di passo per allontanarsi dalla zona retrocessione: la squadra di D’Aversa dovrà ritrovare fiducia e solidità difensiva nelle prossime gare per evitare di essere risucchiata nei bassifondi della classifica.

Tabellino del match

JUVENTUS-EMPOLI 4-1

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Weah 6.5, Gatti 6.5, Veiga 6, Savona 5.5; Locatelli 5.5, McKennie 5 (40' st Thuram sv); Yildiz 7 (20' st Vlahovic 6.5), Koopmeiners 5.5, N. Gonzalez 6.5 (40' st Conceiçao 6.5); Kolo Muani 7. A disp.: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Rouhi, Adzic, Fagioli, Douglas Luiz, Mbangula. All. Thiago Motta

Empoli (3-4-2-1): Vasquez 6; De Sciglio 6, Ismajli 6.5 (14' st Goglichidze 5.5), Marianucci 6 (47' st Tosto); Gyasi 6, Henderson 6 (Bacci sv), Anjorin 6.5 (4' st Zurkowski 5.5), Cacace 5.5; Esposito 6.5 (47' st Konate sv), Maleh 5.5; Colombo 6. A disp.: Seghetti, Silvestri, Bembnista, Sambia, Fazzini, Brayan. All.: D'Aversa

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 4' De Sciglio (E), 16' st e 19' st Kolo Muani, 45' st Vlahovic, 47' st Conceiçao (J)

Ammoniti: Gyasi (E)

Espulsi: 39' st Maleh (E), per doppia ammonizione

La Juventus torna a vincere con determinazione, mentre l'Empoli dovrà reagire al più presto per evitare una seconda parte di stagione complicata. La lotta per la Champions League e per la salvezza è più accesa che mai.