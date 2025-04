Serie A e Serie B rinviata per i funerali di Papa Francesco: ecco quando si recuperano le partite

Lutto nazionale per la morte del Pontefice: saltano le gare di sabato 26 aprile. Ecco le nuove date possibili per la 34ª giornata di campionato

ROMA – La 34ª giornata di Serie A subisce una brusca frenata. Il Consiglio dei Ministri ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, venuto a mancare il 21 aprile all'età di 88 anni. Tra le decisioni ufficializzate dal Governo, anche lo stop al calcio italiano nel giorno del funerale: sabato 26 aprile.

Stop al calcio: parla il Ministro Musumeci

Ad annunciare lo stop è stato il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, al termine del CdM tenutosi a Palazzo Chigi:

“I cinque giorni di lutto nazionale iniziano oggi e dureranno fino al giorno del funerale di Papa Francesco. Le partite del campionato previste sabato sono sospese”.

Partite rinviate: ecco quali salteranno

Tre gli incontri di Serie A ufficialmente rinviati a data da destinarsi:

Como-Genoa (ore 15.00)

Inter-Roma (ore 18.00)

Lazio-Parma (ore 20.45)

In dubbio anche gli incontri previsti in Serie B e Serie C. In particolare:

Sudtirol-Juve Stabia (Serie B, ore 15)

La partita Catanzaro - Palermo, inizialmente prevista per sabato 26 aprile alle ore 17:15, sarà disputata domenica 27 aprile alle ore 15:00.Lo slittamento è dovuto alla sospensione delle gare in programma sabato in segno di lutto per i funerali del Papa.



Ultima giornata della Serie C – Girone C

Le partite che si giocheranno regolarmente

Restano invece confermate – salvo cambiamenti – le gare previste per:

Venerdì 25 aprile:

Atalanta-Lecce, ore 20.45

Domenica 27 aprile:

Venezia-Milan, ore 12.30

Fiorentina-Empoli, ore 15.00

Juventus-Monza, ore 18.00

Napoli-Torino, ore 20.45

Le ipotesi di recupero: quando si rigioca?

Per le partite rinviate si stanno valutando diverse opzioni di recupero. La data più probabile per Inter-Roma è domenica 27 aprile nel primo pomeriggio, prima del match Napoli-Torino. Per Lazio-Parma, si ipotizza lo spostamento a mercoledì 30 aprile, sfruttando una finestra libera nel calendario.

Genoa-Lazio si gioca: Lotito protesta

Curiosamente, resta confermata per mercoledì 23 aprile la partita Genoa-Lazio, con partenza della squadra biancoceleste prevista alle 9:40 da Fiumicino. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha firmato una lettera di protesta, chiedendo il rinvio del match per consentire anche alla sua squadra di partecipare al cordoglio nazionale. La Lega Serie A ha respinto la richiesta per garantire la regolarità del torneo.

Il ricordo di Papa Francesco: da tifoso a icona del calcio

Il Pontefice era noto per la sua grande passione calcistica. Tifoso sfegatato del San Lorenzo, club argentino che ha annunciato l’intenzione di intitolargli lo stadio:

“Da Jorge Mario Bergoglio a Francesco, c’è una cosa che non è mai cambiata: il suo amore per il Ciclón”, ha scritto il club su X.

Emblematico anche il numero della sua tessera da tifoso, datata 2008: secondo alcuni fan, coinciderebbe con la data della sua morte, alimentando suggestioni e simbolismi.

L’appello del CONI e il ricordo di Conceição

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha chiesto la sospensione di tutte le competizioni sportive per sabato 26 aprile e ha invitato tutte le federazioni a osservare un minuto di silenzio in occasione delle gare che si svolgeranno in settimana.

Il tecnico del Milan, Sérgio Conceição, ha ricordato Papa Francesco in conferenza stampa alla vigilia del derby di Coppa Italia:

“Per me era un uomo straordinario. Le sue parole e il suo sguardo ci mancheranno”.