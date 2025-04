Serie A, Serie B e Serie C: ecco quando si recuperano le partite rinviate dopo la scomparsa di Papa Francesco

La FIGC e la Lega Serie A hanno ufficialmente comunicato la data del recupero delle partite rinviate a seguito della morte di Papa Francesco, avvenuta nelle scorse ore. La giornata di oggi, lunedì 21 aprile, avrebbe visto in campo ben quattro incontri della massima serie italiana: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus. In segno di rispetto per il lutto che ha colpito tutto il Paese, tutte le competizioni calcistiche programmate per oggi sono state rinviate.

La data del recupero per la Serie A è stata fissata per mercoledì 23 aprile, con fischio d’inizio previsto per le ore 18:30. Una scelta che tiene conto anche degli impegni internazionali della Fiorentina, unica squadra ancora coinvolta nelle competizioni europee e dunque con un calendario più denso.

Serie B, rinviata interamente la 34ª giornata: attesa per la nuova data

Non soltanto la Serie A: tutte e dieci le partite di Serie B previste oggi per la 34ª giornata sono state rinviate. La Federazione, in accordo con tutte le leghe coinvolte, ha disposto il rinvio completo della giornata per consentire un momento di raccoglimento nazionale.

Aggiornamento: La Lega di Serie B ha fissato una nuova riunione per le ore 18:30, durante la quale verrà stabilita la data esatta del recupero della 34ª giornata. L'ipotesi attualmente sul tavolo rimane quella del 12 o 14 maggio, ma si tratta ancora di date non ufficiali. La decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni. Rimane comunque difficile immaginare un recupero durante un turno infrasettimanale.

Tra gli incontri rinviati spiccavano partite di rilievo come Sudtirol-Bari, Sassuolo-Frosinone e Palermo-Carrarese.

Serie C, rinviate le partite del girone B

Situazione simile anche per il girone B della Serie C, che prevedeva di disputare il 37º turno proprio oggi. Anche in questo caso, tutte le dieci partite verranno recuperate mercoledì 23 aprile, sempre alle ore 18:00. Tra le gare sospese figurano incontri interessanti come Arezzo-Lucchese e Ternana-Pianese.

Primavera 1, tre match rinviati

Anche il campionato Primavera 1 ha dovuto fare i conti con il lutto nazionale, rinviando tre incontri previsti per oggi: Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino. Ancora da definire la data del recupero.

La Serie D aveva anticipato i tempi

La Serie D, invece, aveva già disputato la sua 36ª giornata il giovedì precedente la Pasqua, anticipando i tempi rispetto alle altre leghe. Le squadre dilettantistiche torneranno dunque in campo regolarmente nel weekend del 27 aprile.

In un momento così particolare, tutto il mondo del calcio si unisce nel ricordare Papa Francesco, sottolineando come lo sport si confermi un elemento di unione e rispetto nei momenti più difficili.

In aggiornamento