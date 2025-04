Calcio Serie B: designazioni arbitrali per la 33ª giornata. Sfide decisive per promozione e salvezza

Pubblicati i nomi degli arbitri e dei VAR per le gare in programma tra venerdì 11 e domenica 13 aprile

La Lega Serie B ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le partite valide per la 33ª giornata del Campionato di Serie B 2024/2025. Il turno, particolarmente atteso per i suoi riflessi sulla corsa alla promozione diretta e sulla lotta per non retrocedere, prenderà il via venerdì 11 aprile con Bari - Palermo e si concluderà domenica 13 aprile con tre sfide di grande importanza.

Il programma completo e le designazioni arbitrali

Venerdì 11 aprile 2025

Bari – Palermo (ore 20:30)

Arbitro: Bonacina – Assistenti: Cipriani, Arace – IV: Grasso – VAR: Pairetto – AVAR: Maggioni

Bari (9° – 41 pt)

Stagione a due facce: solida in difesa ma troppo timorosa in avanti. I 17 pareggi frenano ogni ambizione. Contro il Palermo è una partita da dentro o fuori per sognare ancora i playoff.

Palermo (7° – 45 pt)

Alterna prestazioni convincenti a cadute evitabili. A Bari per confermare la crescita e restare in scia delle prime. Tre punti qui pesano doppio in chiave playoff.

Sabato 12 aprile 2025

Carrarese – Catanzaro (ore 15:00)

Arbitro: Monaldi – Assistenti: Belsanti, Emmanuele – IV: Di Mario – VAR: Guida – AVAR: Camplone

Carrarese (11° – 37 pt)

Solida in casa, manca però il guizzo nei momenti chiave. Questa è l’occasione per fare uno scatto salvezza e tornare a vincere.

Catanzaro (6° – 47 pt)

Con 17 pareggi all’attivo, serve ora concretezza. Il gioco c’è, ma è il momento di raccogliere più punti.

Cosenza – Brescia (ore 15:00)

Arbitro: Prontera – Assistenti: Lombardo, Ceolin – IV: Allegretta – VAR: Marini – AVAR: Minelli

Cosenza (20° – 26 pt)

Ultima spiaggia. La squadra ha qualità, ma ha sprecato troppe occasioni. Solo una vittoria può tenere viva la speranza.

Brescia (16° – 34 pt)

Squadra d’esperienza, ma troppo discontinua. La salvezza non è scontata: vietato sbagliare contro un Cosenza affamato.

Reggiana – Pisa (ore 15:00)

Arbitro: Feliciani – Assistenti: Palermo, Di Giacinto – IV: Burlando – VAR: Gariglio – AVAR: Pairetto

Reggiana (17° – 32 pt)

Squadra in evidente crisi. Servono punti in partite difficili come questa, o il rischio retrocessione sarà concreto.

Pisa (2° – 63 pt)

Difesa solida e gioco efficace. A Reggio per blindare il secondo posto e avvicinare la Serie A.

Salernitana – Südtirol (ore 15:00)

Arbitro: Marinelli – Assistenti: Rocca, Massara – IV: Tropiano – VAR: Serra – AVAR: Giua

Salernitana (19° – 30 pt)

Il pubblico spinge, ma i risultati non arrivano. Match da vincere a ogni costo per risalire.

Südtirol (14° – 35 pt)

In calo rispetto alla scorsa stagione, ma ancora solido. Non può permettersi passi falsi in uno scontro diretto.

Sampdoria – Cittadella (ore 17:15)

Arbitro: Abisso – Assistenti: Rossi L., Luciani – IV: Rinaldi – VAR: Meraviglia – AVAR: Muto

Sampdoria (18° – 32 pt)

Stagione da incubo. Solo una vittoria può riaccendere la speranza. Il Marassi deve tornare a essere un fortino.

Cittadella (15° – 35 pt)

Pochi guizzi, ma ancora in corsa. Un risultato positivo sarebbe oro nella lotta salvezza.

Modena – Sassuolo (ore 19:30)

Arbitro: Santoro – Assistenti: Miniutti, Pressato – IV: Andreano – VAR: Nasca – AVAR: La Penna

Modena (10° – 41 pt)

Tanti pareggi, poche emozioni. Contro la capolista serve una gara perfetta per non scivolare in classifica.

Sassuolo (1° – 72 pt)

Attacco atomico, difesa compatta. I neroverdi sono in piena corsa solitaria verso la Serie A. A Modena vogliono solo i tre punti.

Domenica 13 aprile 2025

Cesena – Frosinone (ore 15:00)

Arbitro: Galipò – Assistenti: Trasciatti, Giuggioli – IV: Migliorini – VAR: Baroni – AVAR: Paganessi

Cesena (8° – 43 pt)

Tornato in B con entusiasmo e qualità. Vincere contro una diretta rivale può aprire scenari da playoff.

Frosinone (12° – 37 pt)

Lotta per rientrare tra le prime otto. Prestazioni altalenanti che non convincono. A Cesena per rilanciarsi.

Cremonese – Juve Stabia (ore 15:00)

Arbitro: Di Marco – Assistenti: Vigile, Ricciardi – IV: Pasculli – VAR: Maggioni – AVAR: Massimi

Cremonese (4° – 52 pt)

Squadra da vertice, ma con passaggi a vuoto pesanti. Serve regolarità per restare nel gruppo delle prime quattro.

Juve Stabia (5° – 49 pt)

La vera sorpresa della stagione. In trasferta gioca con coraggio e disciplina. A Cremona per fare il colpaccio.

Mantova – Spezia (ore 17:15)

Arbitro: Ghersini – Assistenti: Prenna, Galimberti – IV: Djurdjevic – VAR: Volpi – AVAR: Giua

Mantova (13° – 36 pt)

Annata positiva per una neopromossa. Ha l’occasione per avvicinare la salvezza matematica, ma lo Spezia è un osso duro.

Spezia (3° – 58 pt)

Solida e determinata, può ancora sperare nella promozione diretta. A Mantova con il solo obiettivo della vittoria.

Classifica aggiornata: Sassuolo guida, lotta salvezza accesa

Con 72 punti in 32 giornate, il Sassuolo si conferma in vetta alla classifica, seguito dal Pisa (63) e dallo Spezia (58). La lotta playoff è apertissima, con squadre come Cremonese, Juve Stabia e Catanzaro in piena corsa.

Sul fondo, invece, la situazione resta tesa. La Salernitana (30 punti) e il Cosenza (26 punti) si giocano le ultime chance per evitare la retrocessione diretta. Fondamentale, in tal senso, sarà lo scontro diretto tra i calabresi e il Brescia, mentre la Sampdoria cercherà punti salvezza nello scontro col Cittadella.