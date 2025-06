Serie B 2025/26: il calendario verrà svelato a Mantova, nella splendida cornice di Palazzo Te

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L’Esedra di Palazzo Te si prepara a fare da sfondo alla presentazione del calendario del prossimo campionato cadetto. Attesa anche la partecipazione del Monza.

MANTOVA – Il campionato di Serie B 2025/26 è pronto a prendere forma, almeno sulla carta. Sarà infatti l’Esedra di Palazzo Te, uno dei luoghi più suggestivi di Mantova, a ospitare la cerimonia di presentazione dei calendari della nuova stagione calcistica, giovedì 10 luglio 2025. L’evento darà ufficialmente il via alla nuova stagione della Serie B, con tutte le squadre partecipanti pronte a conoscere il proprio cammino.

Un ritorno alla tradizione che unisce sport e bellezza architettonica, nel segno di una Serie B che si preannuncia emozionante e ricca di sfide. A rendere ancora più significativa la cerimonia inaugurale, la presenza di squadre blasonate e di ritorno dalla Serie A, come Monza, Venezia ed Empoli, pronte a contendersi un immediato riscatto.

Le 20 squadre della Serie B 2025/26

Il prossimo campionato di Serie B sarà tra i più competitivi degli ultimi anni, con grandi piazze, nuove promosse agguerrite e squadre storiche in cerca di gloria. Ecco l'elenco completo delle partecipanti:

Monza (retrocesso dalla Serie A)

(retrocesso dalla Serie A) Venezia (retrocesso dalla Serie A)

(retrocesso dalla Serie A) Empoli (retrocesso dalla Serie A)

(retrocesso dalla Serie A) Spezia

Juve Stabia

Catanzaro

Cesena

Palermo

Bari

Modena

Sudtirol

Reggiana

Carrarese

Mantova

Frosinone

Sampdoria (salva ai playout)

(salva ai playout) Padova (promossa dalla Serie C)

(promossa dalla Serie C) Virtus Entella (promossa dalla Serie C)

(promossa dalla Serie C) Avellino (promosso dalla Serie C)

(promosso dalla Serie C) Pescara (vincitore dei playoff di Serie C)

Il Catanzaro riparte con Aquilani

Occhi puntati anche sul Catanzaro, che riparte con grande entusiasmo affidando la panchina ad Alberto Aquilani, ex tecnico della Primavera della Fiorentina e volto emergente del calcio italiano. La piazza sogna in grande, spinta da una tifoseria tra le più calorose del Sud e dalla voglia di consolidarsi ai vertici della categoria.

Un campionato da vivere

Tra ritorni eccellenti, debutti ambiziosi e tifoserie appassionate, la Serie B 2025/2026 promette spettacolo su ogni campo. I riflettori sono puntati su club con un passato recente in Serie A come Sampdoria e Frosinone, ma anche su realtà emergenti come Carrarese e Juve Stabia, determinate a sorprendere.

Grande curiosità anche per il ruolo che giocheranno le neopromosse Padova, Virtus Entella, Avellino e Pescara, tutte desiderose di affermarsi in una categoria che, mai come quest’anno, sembra aperta a ogni scenario.

Appuntamento il 10 luglio 2025

La data è ora ufficiale: l’inaugurazione della nuova stagione avverrà giovedì 10 luglio 2025, con la presentazione dei calendari a Palazzo Te. Allenatori, dirigenti e tifosi scopriranno finalmente il cammino che attende la propria squadra. Un primo passo fondamentale verso una stagione che promette battaglie equilibrate e finali imprevedibili.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti