Serie B, 25ª giornata: scontri decisivi per la classifica e verdetti del Giudice Sportivo

Serie B: La 25ª giornata si accende, sfide cruciali per la classifica

La Serie B entra sempre più nel vivo con la 25ª giornata di campionato, pronta a regalare emozioni e colpi di scena. Sabato 8 e domenica 9 febbraio, il campo sarà il palcoscenico di match che potrebbero rivelarsi decisivi per la corsa alla promozione e la lotta salvezza.

Brescia-Salernitana, esame di maturità per entrambe

Il Brescia ospita la Salernitana in una sfida che promette scintille. I padroni di casa vogliono riscattarsi dopo un periodo altalenante, mentre i campani cercano punti pesanti per mantenere vive le speranze di un ritorno immediato in Serie A.

Frosinone-Catanzaro, duello d’alta quota

Uno dei match più attesi è senza dubbio quello tra Frosinone e Catanzaro. I gialloblù vogliono sfruttare il fattore campo, ma i calabresi, reduci da una brillante vittoria contro il Cesena, sono pronti a dare battaglia.

Cosenza-Carrarese, vietato sbagliare

Il Cosenza, dopo il ko di misura contro la Sampdoria, affronta la Carrarese in un match dal sapore particolare. Gli uomini di mister Alvini devono trovare continuità per allontanarsi dalla zona calda della classifica, ma occhio alla Carrarese, avversario ostico e determinato a dire la sua.

Spezia-Palermo, scontro tra deluse

Sfida delicata tra Spezia e Palermo, due squadre che stanno vivendo momenti opposti. I liguri cercano di risalire la china dopo un periodo difficile, mentre i rosanero vogliono dimenticare la sconfitta contro il Pisa e riprendere la marcia verso la vetta.

Cremonese-Südtirol e Sampdoria-Modena, punti pesanti in palio

La Cremonese, reduce dalla sconfitta contro la Salernitana, ospita un Südtirol che sta dimostrando grande solidità. Anche la Sampdoria è chiamata a una prova di forza contro il Modena, in un match che potrebbe rilanciare le ambizioni blucerchiate.

I provvedimenti del Giudice Sportivo

Il turno di campionato sarà influenzato anche dalle decisioni del Giudice Sportivo. Diverse le squalifiche che pesano sulle formazioni in campo: il Cosenza dovrà fare a meno di Garritano e D’Orazio, il Brescia di Verreth, mentre la Sampdoria dovrà rinunciare a Vieira e De Paoli.

Parola al campo! La Serie B si conferma un torneo combattuto e imprevedibile, dove ogni punto può fare la differenza. L’attesa è finita, il fischio d’inizio è vicino: chi ne uscirà vincitore?

