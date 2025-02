Serie B, 26ª giornata | Catanzaro-Cittadella 1-0: le parole di Mister Caserta dopo la vittoria (VIDEO)

Il Catanzaro prosegue il suo cammino in Serie B con un'importante vittoria per 1-0 contro il Cittadella. Al termine della partita, Mister Fabio Caserta ha analizzato il match, sottolineando gli aspetti positivi della prestazione dei suoi uomini e guardando già alla prossima sfida.





"Un'ottima partita contro un avversario ostico"





Il tecnico giallorosso ha elogiato la squadra per l'approccio mostrato sia contro il Cittadella che nella precedente gara contro il Frosinone:





"La squadra ha fatto un’ottima partita contro un avversario difficile. Il Cittadella è una squadra in salute, nelle ultime quattro trasferte ha conquistato 10 punti e non subiva gol da tre gare. Sapevamo che sarebbe stata una gara complessa, ma i ragazzi hanno risposto bene sul campo."





L'importanza di Petriccione e il recupero di Buso





Caserta ha poi parlato del ritorno in campo di Petriccione, pedina fondamentale per l’equilibrio tattico del Catanzaro:





"Recuperiamo Petriccione, un giocatore fondamentale per noi. Dà ritmo alla squadra ed è un punto di riferimento. Quando non c’è, perdiamo qualcosa in qualità, ma chi lo ha sostituito ha comunque fatto bene."





Su Buso, invece, il mister ha rassicurato:





"Sta meglio, non è ancora pronto per partire dall’inizio, ma ha superato i problemi fisici e l’influenza della scorsa settimana. Sarà una risorsa importante."





Il problema del gol degli attaccanti





Un tema ricorrente nelle ultime settimane è stato quello della scarsa incisività degli attaccanti. Caserta ha riconosciuto la difficoltà, ma ha anche mostrato fiducia nei suoi uomini:





"I gol dei difensori sono stati determinanti, ma dobbiamo lavorare per riportare gli attaccanti al gol. A volte la troppa insistenza porta a una certa frenesia sotto porta. Sono sicuro che si sbloccheranno presto."





La crescita della squadra e il prossimo obiettivo





L'allenatore ha poi elogiato la crescita complessiva della squadra, sia dal punto di vista tecnico che fisico:





"All’inizio della stagione ci voleva tempo per conoscerci, ma ora la squadra sta crescendo anche sul piano atletico. Chiunque entri in campo dà il massimo, e questa è una grande forza."





Guardando avanti, Caserta ha preferito mantenere i piedi per terra:





"Non possiamo permetterci di pensare già alla salvezza. Il campionato di Serie B ci insegna che due vittorie ti proiettano in alto, ma due sconfitte ti fanno guardare in basso. Dobbiamo pensare una partita alla volta. La prossima sfida sarà un altro banco di prova importante."





Iemmello, un lusso per la categoria





Infine, non poteva mancare una menzione per Pietro Iemmello, vero leader offensivo della squadra:





"I numeri parlano per lui. È un lusso per la categoria e per noi è fondamentale. Ho allenato attaccanti forti come La Padula, Sau e Tutino, ma Iemmello è sicuramente tra i migliori. È un giocatore che fa la differenza."





Con questa vittoria, il Catanzaro continua il suo percorso verso la salvezza, mantenendo vivo il sogno di qualcosa di più. La strada è ancora lunga, ma Mister Caserta e i suoi uomini sono pronti a giocarsi le loro carte fino alla fine.