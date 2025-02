Serie B, 26^ giornata: Mister Dal Canto e il Cittadella pronti per la sfida contro il Catanzaro (Video)

CITTADELLA - Dopo la vittoria esterna contro il Pisa, il Cittadella si prepara alla sfida contro il Catanzaro, in programma per la sesta giornata di Serie B. Alla vigilia della trasferta in Calabria, il tecnico Alessandro Dal Canto ha parlato ai microfoni della stampa, analizzando lo stato di forma della squadra e le insidie della gara contro i giallorossi.





Recuperi importanti e scelte tattiche

"Abbiamo recuperato Carissoni dalla squalifica e Pavan era già tornato in panchina nella scorsa partita. Abbiamo qualche risorsa in più a disposizione", ha dichiarato mister Dal Canto. Il tecnico granata ha poi affrontato il tema delle possibili varianti tattiche offerte dal rientro del difensore: "La difesa a Pisa ha fatto bene, ma ultimamente abbiamo dimostrato solidità con vari interpreti. Carissoni può giocare sia come quinto che più arretrato. Decideremo in base alle necessità della squadra".

Dopo Pisa, uno sguardo alla classifica

Il Cittadella arriva a questa sfida con il morale alto dopo il successo di misura contro il Pisa. La classifica vede i veneti a metà del guado, con tre punti di vantaggio sulla zona playout e altrettanti di distanza dai playoff. Dal Canto, però, mantiene i piedi per terra: "Non so se la squadra sia pronta per fare un certo tipo di ragionamento. La classifica è ancora fittizia, con una sconfitta si rischia di tornare indietro velocemente. Dobbiamo pensare a raccogliere il massimo da ogni partita".





Come affrontare il Catanzaro

Dal Canto ha sottolineato le differenze tra il Pisa, battuto nell’ultimo turno, e il Catanzaro: "Loro puntano molto sul possesso e sul palleggio, mentre il Pisa era più aggressivo sulle seconde palle. Per affrontare una squadra con queste caratteristiche, dobbiamo rimanere compatti e corti. Il collettivo sarà fondamentale per aiutare i singoli, soprattutto in fase difensiva".

Il tecnico ha poi analizzato la pericolosità offensiva del Catanzaro e, in particolare, del bomber Iemmello: "Parliamo probabilmente del miglior terminale offensivo della Serie B degli ultimi dieci anni. I numeri parlano per lui. Dovremo sicuramente prestargli attenzione, ma il Catanzaro non si affida solo a lui: ha tanti giocatori di qualità che sviluppano una manovra offensiva molto efficace".





Un ritorno speciale per Dal Canto

Infine, un pensiero personale: per Dal Canto si tratta di un ritorno in un ambiente che ha vissuto da giocatore. "A Catanzaro ho giocato una stagione, ormai vent’anni fa. Alla fine, si torna sempre volentieri nei posti in cui si è stati. Quell’anno retrocedemmo, quindi il ricordo non è il più felice, ma ogni esperienza lascia sempre qualcosa".





Il fischio d’inizio della sfida tra Catanzaro e Cittadella è atteso con grande interesse, con entrambe le squadre desiderose di proseguire il proprio cammino con un risultato positivo.