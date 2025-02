Serie B, 26ª giornata: otto squalificati, out anche Viali, i dettagli

Serie B, otto squalificati dal Giudice Sportivo: fermato anche Viali della Reggiana

Dopo la 25ª giornata della Serie BKT, il Giudice Sportivo ha emesso le proprie decisioni, decretando otto squalifiche tra i calciatori e una per l’allenatore della Reggiana, William Viali. Tutti i provvedimenti sono stati presi in base alle risultanze degli atti ufficiali delle gare disputate nel weekend del 7-9 febbraio 2025.

I giocatori squalificati

Tra gli squalificati per una giornata spiccano nomi importanti delle squadre in lotta per la promozione e la salvezza. Ecco la lista completa:

Alexander Lucas Lind Rasmussen (Pisa) – comportamento intimidatorio dopo un gol avversario; Adrian Rus (Pisa) – quinta ammonizione stagionale; Thomas Battistella (Modena) – quinta ammonizione stagionale; Andrea Ciofi (Cesena) – quinta ammonizione stagionale; Romano Floriani Mussolini (Juve Stabia) – comportamento non regolamentare; Christian Pierobon (Juve Stabia) – quinta ammonizione stagionale; Francesco Folino (Cremonese) – quinta ammonizione stagionale; Simone Mazzocchi (Cosenza) – comportamento non regolamentare.



Tutti i giocatori salteranno la 26ª giornata, una fase cruciale della stagione che potrebbe influenzare la corsa ai playoff e la lotta per non retrocedere.

Stop anche per l’allenatore della Reggiana

Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno William Viali, tecnico della Reggiana, per aver protestato in maniera irrispettosa nei confronti del direttore di gara al 42° minuto del secondo tempo. Una sanzione che obbligherà la squadra emiliana a fare a meno del proprio allenatore in panchina nella prossima sfida contro il Frosinone.

Le sanzioni alle società

Oltre alle squalifiche, il comunicato ufficiale ha evidenziato anche diverse ammende per il comportamento dei tifosi. Tra le più rilevanti:

Juve Stabia – 10.000 euro per lancio di oggetti in campo e sputi contro un assistente di gara; Bari – 2.500 euro per l’esplosione di un petardo che ha stordito un fotografo; Cosenza – 2.500 euro per lancio di un petardo in campo; Reggiana – 1.500 euro per lancio di una bottiglietta di plastica.



La prossima giornata

La 26ª giornata si preannuncia decisiva con sfide che possono cambiare il destino delle squadre. Tra gli incontri più attesi:

Catanzaro-Cittadella (venerdì 14 febbraio, ore 20:30); Bari-Cremonese (sabato 15 febbraio, ore 17:15); Cesena-Pisa (domenica 16 febbraio, ore 17:15).



Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN e LaB Channel su Prime Video.

Le assenze peseranno sulle rispettive squadre, con alcuni allenatori costretti a rivedere le proprie formazioni. Chi saprà reagire meglio alle difficoltà?

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 26ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma da venerdì 14 a domenica 16 febbraio.

CATANZARO – CITTADELLA Venerdì 14/02 h.20.30

CREZZINI

DI IORIO – BARONE

IV: ALLEGRETTA

VAR: MIELE

AVAR: PAGNOTTA

CARRARESE – SALERNITANA h. 15.00

BONACINA

MELI – GALIMBERTI

IV: BURLANDO

VAR: PRONTERA (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

AVAR: LONGO (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

MODENA – SPEZIA h. 15.00

PEZZUTO

MARGANI – ARACE

IV: DJURDJEVIC

VAR: DI MARTINO

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – BRESCIA h. 15.00

TREMOLADA (foto)

SCARPA M. – SCARPA E.

IV: SACCHI

VAR: SERRA

AVAR: MINELLI

SUDTIROL – SAMPDORIA h. 15.00

MONALDI

ROSSI C. – CATALLO

IV: ZAGO

VAR: MARINI

AVAR: DI MARCO

BARI – CREMONESE h. 17.15

FERRIERI CAPUTI

CECCON – GIUGGIOLI

IV: ANGELILLO

VAR: BARONI

AVAR: DIONISI

FROSINONE – REGGIANA Domenica 16/02 h. 15.00

RAPUANO

CIPRIANI – FONTANI

IV: IANNELLO

VAR: GARIGLIO

AVAR: PAGANESSI

JIVE STABIA – COSENZA Domenica 16/02 h. 15.00

AYROLDI

PRETI – BIFFI

IV: CAPPAI

VAR: GUALTIERI

AVAR: SERRA

PALERMO – MANTOVA Domenica 16/02 h. 15.00

GALIPO’

ALASSIO – MASTRODONATO

IV: RENZI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: VOLPI

CESENA – PISA Domenica 16/02 h. 17.15

MARESCA

PALERMO – FONTEMURATO

IV: SILVESTRI

VAR: PATERNA

AVAR: BARONI

Clicca QUI per scaricare il documento ufficiale