Serie B 26ª giornata: sfide decisive per promozione Playoff - Playout e salvezza - Tutti dettagli

La Serie B 2024/2025 si appresta a vivere la sua 26ª giornata con match cruciali sia per la lotta alla promozione che per la zona playout. Con il campionato che entra nella sua fase decisiva, ogni punto può fare la differenza tra sogni di gloria e incubi di retrocessione.

Sassuolo in fuga, il Pisa insegue

Il Sassuolo continua a dominare la classifica con 58 punti in 25 partite, frutto di 18 vittorie, 4 pareggi e solo 3 sconfitte. I neroverdi vantano il miglior attacco del campionato con 56 reti segnate e una delle difese più solide con 25 gol subiti.

Il Pisa è il principale inseguitore a quota 53, forte di 16 vittorie e 41 gol segnati. Entrambe le squadre puntano alla promozione diretta, ma lo Spezia, terzo a 49 punti, resta in corsa con 13 vittorie e 10 pareggi.

Zona playoff e sorprese: Catanzaro e Juve Stabia pronte a sognare

Alle spalle delle prime tre, la Cremonese (40 punti) guida il gruppo delle squadre in lotta per i playoff. Il Catanzaro e la Juve Stabia, entrambe a 36 punti, sono in piena corsa e vogliono consolidare la loro posizione, con il Bari (33) e il Cesena (33) pronti a inserirsi.

Il Palermo, nonostante una stagione altalenante, può ancora ambire a un posto nella post-season.

Playout e retrocessione: il Cosenza rischia grosso

Nella parte bassa della classifica, la lotta per evitare la retrocessione è accesissima. Il Cosenza è ultimo con 21 punti e ha bisogno di un cambio di marcia per evitare la C. Anche il Frosinone (22 punti) non può dormire sonni tranquilli, così come il Sudtirol (25) e la Salernitana (25), entrambe invischiate nella zona playout.

Classifica marcatori: lotta a tre per il trono del gol

La classifica cannonieri vede un acceso duello tra Francesco Pio Esposito (Spezia), Pietro Iemmello (Catanzaro) e Armand Laurienté (Sassuolo), tutti a quota 12 reti. Seguono Andrea Adorante (Juve Stabia) e Cristian Shpendi (Cesena) con 10 gol. Occhi puntati su Mattéo Tramoni (Pisa), che con 8 gol in appena 15 partite è uno dei migliori attaccanti per media realizzativa.

Le partite della 26ª giornata

Il turno si apre venerdì 14 febbraio con Catanzaro-Cittadella, match chiave per i calabresi nella corsa playoff. Sabato 15 febbraio spiccano Bari-Cremonese (ore 17:15), Modena-Spezia e Sassuolo-Brescia (ore 15:00). Domenica 16 febbraio chiude il turno Cesena-Pisa, scontro diretto per la zona playoff, mentre il Cosenza proverà a risollevarsi contro la Juve Stabia.

Proiezioni e scenari

Se il Sassuolo continua con questo ritmo, la promozione diretta è vicinissima. Il Pisa e lo Spezia sembrano le uniche due squadre in grado di insidiarlo. La lotta playoff è apertissima, mentre in coda la sfida tra Cosenza, Frosinone, Sudtirol e Salernitana promette scintille.

Con ancora tante giornate da giocare, la Serie B conferma la sua natura imprevedibile e appassionante. Chi riuscirà a centrare i propri obiettivi? Il campo darà tutte le risposte.