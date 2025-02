Serie B, 27ª Giornata: Tra sogni di promozione e lotta salvezza, il campionato entra nel vivo

La Serie B entra nel suo momento decisivo: con 12 giornate ancora da disputare, ogni partita diventa cruciale per chi sogna la promozione e per chi lotta con le unghie e con i denti per evitare la retrocessione. La 27ª giornata si apre con lo scontro tra Sampdoria e Sassuolo e promette spettacolo ed emozioni fino alla sfida tra Salernitana e Frosinone, che chiuderà il turno domenica sera.

Sassuolo, il treno promozione non può fermarsi

Venerdì 21 febbraio, alle 20:30, la Sampdoria (28 punti) ospita il Sassuolo (61 punti), capolista indiscussa della Serie B. Gli emiliani stanno dominando il campionato con 19 vittorie in 26 partite, mostrando una superiorità netta. I blucerchiati, invece, sono invischiati nella lotta salvezza e hanno assoluto bisogno di punti. Una sconfitta potrebbe complicare ulteriormente il cammino della squadra allenata da Leonardo Semplici, che si trova a sole 3 lunghezze dalla zona playout.

Sabato 22 febbraio: Lotta per i playoff e playout

Il sabato di Serie B propone cinque incontri fondamentali.

Cittadella vs Modena (15:00) – Sfida di metà classifica: il Modena (31 punti) di Pierpaolo Bisoli vuole rientrare nella corsa ai playoff, mentre il Cittadella (30 punti) di Alessandro Dal Canto cerca continuità. Mantova vs Bari (15:00) – Il Mantova (29 punti) guidato da Davide Possanzini è chiamato a una prova di carattere contro un Bari (34 punti) allenato da Moreno Longo , in cerca di stabilità. Reggiana vs Carrarese (15:00) – Un solo punto divide le due squadre , rispettivamente a 29 e 30 punti . William Viali per la Reggiana e Calabro per la Carrarese cercano punti preziosi per evitare la zona calda della classifica. Pisa vs Juve Stabia (15:00) – Il Pisa (54 punti) di Filippo Inzaghi , seconda forza del campionato, ospita una Juve Stabia (39 punti) allenata da Guido Pagliuca , in piena lotta per i playoff. Cremonese vs Cesena (17:15) – La Cremonese (41 punti) di Giovanni Stroppa cerca di rafforzare la sua posizione nei playoff contro un Cesena (34 punti) guidato da Michele Mignani , in ripresa.



Domenica 23 febbraio: Scontri diretti per la salvezza e la promozione

Le partite della domenica sono cariche di tensione e potrebbero ridisegnare la classifica.

Spezia vs Catanzaro (15:00) – Scontro tra due delle migliori squadre del campionato . Il Spezia (50 punti) allenato da Luca D’Angelo vuole consolidare la terza posizione, mentre il Catanzaro (39 punti) di Fabio Caserta sogna un colpo esterno per avvicinarsi ai primi posti. Brescia vs Südtirol (15:00) – Scontro salvezza delicatissimo . Il Brescia (29 punti) di Rolando Maran ospita un Südtirol (28 punti) guidato da Marco Zaffaroni , in difficoltà. Un passo falso potrebbe avvicinare entrambe alla zona playout. Cosenza vs Palermo (15:00) – Il Cosenza, ultimo con 21 punti, ha bisogno di un’impresa contro un Palermo (32 punti) allenato da Alessio Dionisi ancora altalenante. Massimiliano Alvini , tecnico dei calabresi, è chiamato a dare una scossa alla squadra. Salernitana vs Frosinone (17:15) – Match chiave per la lotta salvezza . La Salernitana (25 punti) di Stefano Colantuono e il Frosinone (23 punti) guidato da Leandro Greco si giocano una fetta di permanenza in Serie B.



Analisi della Classifica e Proiezioni

La lotta per la promozione diretta sembra restringersi a tre squadre:

Sassuolo (61 punti) – I neroverdi hanno l’attacco più prolifico (58 gol segnati) e la miglior difesa (25 reti subite). Il traguardo della Serie A sembra ormai vicino.

Pisa (54 punti) – La squadra di Filippo Inzaghi mantiene una marcia regolare, ma deve fare attenzione agli scivoloni contro le medio-piccole.

Spezia (50 punti) – Con sole 2 sconfitte in 26 partite, è la squadra più solida del campionato.

In zona playoff, la Cremonese, il Catanzaro e la Juve Stabia sembrano avere un leggero vantaggio, mentre il Bari e il Cesena devono ritrovare continuità.

Salvezza: chi rischia di più?

Nella parte bassa della classifica, la situazione è drammatica per il Cosenza (21 punti), che necessita di un cambio di marcia immediato sotto la guida di Massimiliano Alvini.

Il Frosinone (23 punti) è la squadra con meno vittorie in campionato (4) e deve iniziare a vincere per salvarsi.

La Salernitana (25 punti), retrocessa lo scorso anno, sta vivendo un calvario e rischia un doppio salto indietro.

Le parole dei protagonisti

Negli ambienti delle squadre, il clima è teso e si respira un misto di fiducia e paura. I tecnici stanno lavorando sugli aspetti tattici, ma la pressione psicologica sarà decisiva.

Leonardo Semplici (Sampdoria): “Dobbiamo affrontare il Sassuolo senza paura. È una partita difficile, ma il nostro pubblico ci darà una spinta in più.”

Filippo Inzaghi (Pisa): “Non possiamo permetterci passi falsi. La lotta per la Serie A è durissima e serve continuità.”

Massimiliano Alvini (Cosenza): “Ogni partita da qui alla fine è una finale. Dobbiamo lottare con il cuore.”

Fabio Caserta (Catanzaro): “Sappiamo di affrontare una grande squadra, ma abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque. Vogliamo portare a casa punti importanti.”

Conclusioni: la volata finale è appena iniziata

Con solo 12 giornate al termine, ogni partita sarà decisiva. I tifosi sono pronti a vivere un finale di stagione incandescente, tra sogni di gloria e paura di retrocedere. La 27ª giornata di Serie B sarà una cartina di tornasole per molte squadre: chi saprà reggere la pressione avrà il destino nelle proprie mani.

Chi riuscirà a spiccare il volo verso la Serie A? Chi eviterà il baratro della retrocessione? Lo scopriremo partita dopo partita.