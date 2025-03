Serie B, 31ª giornata: tsunami giallorosso al Braglia per Modena Catanzaro

Modena - Sale l'attesa per la sfida tra Modena e Catanzaro, in programma sabato alle ore 15 allo stadio Braglia, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. La partita promette spettacolo e grande affluenza, con oltre 2400 biglietti venduti e ben 1700 tagliandi già acquistati dai tifosi Giallorossi. A questi si sommano i 6078 abbonati del Modena, per un Braglia che si preannuncia gremito e carico di entusiasmo.

Il match si inserisce in un momento chiave della stagione. Il Catanzaro, attualmente al quinto posto in classifica con 46 punti, frutto di 10 vittorie, 16 pareggi e 4 sconfitte, è in piena zona playoff e vuole consolidare la sua posizione. La formazione calabrese ha segnato 40 reti e ne ha subite 31, dimostrando equilibrio e compattezza.

Il Modena, invece, occupa al momento la decima posizione con 35 punti, maturati attraverso 7 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte, con un bilancio reti perfettamente in parità: 36 gol fatti e 36 subiti. I gialloblù puntano a rientrare nella corsa ai playoff e non possono permettersi passi falsi, specialmente davanti al proprio pubblico.

L’incontro si preannuncia vibrante, sia per il valore tecnico in campo sia per la spinta delle tifoserie. Il Catanzaro potrà contare su un seguito importante in trasferta, mentre il Modena farà affidamento sull’entusiasmo dei suoi sostenitori per provare a tornare alla vittoria.

Il club emiliano ha ricordato che sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 15 e 30 del giorno gara, online, nei punti vendita VivaTicket e alla biglietteria dello stadio Braglia, che aprirà sabato dalle 12 e 30.

Con due squadre in cerca di conferme e un pubblico caldo e numeroso, Modena Catanzaro si candida a essere una delle partite più avvincenti della giornata di Serie B.