Serie B, 32ª giornata: Catanzaro-Bari, prevendita al via dopo le decisioni del CASMS

Attesa per il match del 6 aprile: la prevendita dei biglietti sarà aperta solo dopo il via libera del Comitato per la Sicurezza

Catanzaro – Sale l’attesa per la sfida di Serie B tra Catanzaro e Bari, in programma per domenica 6 aprile 2025 allo stadio “Ceravolo”, valida per la 32ª giornata di campionato. Un incontro dal forte valore sportivo e simbolico, che potrebbe rivelarsi decisivo in chiave playoff per entrambe le squadre.

Tuttavia, i tifosi giallorossi e biancorossi dovranno attendere ancora qualche giorno per poter acquistare i biglietti: la prevendita non è ancora attiva. Come comunicato ufficialmente dalla società US Catanzaro 1929, la vendita dei tagliandi sarà aperta soltanto dopo le decisioni del CASMS, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

“L’apertura della prevendita relativa all’incontro US Catanzaro 1929 – SSC Bari partirà non appena saranno assunte, per la suddetta partita, le determinazioni del CASMS”, si legge nella nota diramata dal club calabrese.

Questione di sicurezza

Il CASMS, come noto, ha il compito di valutare i profili di rischio legati alle manifestazioni sportive, in particolare quelle che coinvolgono tifoserie numerose e potenzialmente rivali. La trasferta dei tifosi baresi a Catanzaro, così come l’afflusso massiccio di pubblico locale, rende necessario un esame attento sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Non è la prima volta che una gara tra due club storici del sud Italia venga posta sotto la lente delle autorità competenti: già in passato, partite ad alta tensione sono state oggetto di limitazioni o prescrizioni specifiche per garantire la massima sicurezza dentro e fuori dagli stadi.

Attesa e passione

Intanto, l’ambiente giallorosso si prepara a una partita dal grande fascino. Dopo un campionato altalenante, il Catanzaro sogna ancora l’accesso agli spareggi promozione e punta a sfruttare il fattore campo contro un Bari altrettanto motivato.

I tifosi, come sempre, non faranno mancare il loro supporto. Sui social sono già centinaia i messaggi di attesa e di entusiasmo per quella che si preannuncia come una giornata di grande calcio.

Quando inizierà la prevendita?

La data esatta di apertura della prevendita sarà comunicata subito dopo le determinazioni ufficiali del CASMS, attese nei prossimi giorni. I canali ufficiali dell’US Catanzaro 1929 e del circuito di biglietteria saranno aggiornati in tempo reale per consentire a tutti i tifosi di accedere ai tagliandi.

Per non perdere aggiornamenti sull’incontro Catanzaro-Bari del 6 aprile 2025, si consiglia di seguire i profili ufficiali del club, il sito della Lega Serie B e i media sportivi locali.