Serie B, 34ª giornata: arbitri ufficiali e classifica aggiornata. Il Sassuolo è promosso in Serie A

ROMA – lunedì 21 aprile si scende in campo per la 34ª giornata di Serie BKT 2024/2025 e l’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali. Si entra nella fase calda della stagione: la corsa alla promozione diretta, la zona playoff e la lotta salvezza si intrecciano in un turno da brividi. Vediamo arbitri, assistenti e VAR, ma anche classifica e posizione delle squadre coinvolte.

Designazioni arbitrali Serie B – 34ª giornata

Südtirol (15° – 35 pt.) vs Bari (8° – 44 pt.) – h. 12:30

Arbitro: Dionisi Assistenti: Peretti, Ricci IV: De Angeli VAR: Baroni AVAR: Abisso



Brescia (14° – 35 pt.) vs Reggiana (19° – 32 pt.) – h. 15:00

Arbitro: Rutella Assistenti: Prenna, Arace IV: Lovison VAR: Ghersini AVAR: Di Vuolo



Cittadella (17° – 35 pt.) vs Salernitana (18° – 33 pt.) – h. 15:00

Arbitro: Aureliano Assistenti: Dei Giudici, Barone IV: Renzi VAR: Volpi AVAR: Marini



Juve Stabia (5° – 50 pt.) vs Sampdoria (16° – 35 pt.) – h. 15:00

Arbitro: Fourneau Assistenti: Fontani, Cavallina IV: Leone VAR: Nasca (on-site, stadio “Romeo Menti”) AVAR: Longo (on-site, stadio “Romeo Menti”)



Mantova (13° – 37 pt.) vs Catanzaro (6° – 48 pt.) – h. 15:00

Arbitro: Massimi Assistenti: Catallo, Regattieri IV: Maccorin VAR: Maggioni AVAR: Pagnotta



Palermo (7° – 45 pt.) vs Carrarese (11° – 38 pt.) – h. 15:00

Arbitro: Perri Assistenti: Capaldo, Laudato IV: Gemelli VAR: Serra AVAR: Sacchi



Sassuolo (1° – 75 pt. Promossa in Serie A) vs Frosinone (12° – 38 pt.) – h. 15:00

Arbitro: Crezzini Assistenti: Votta, Scarpa E. IV: Nigro VAR: Rapuano AVAR: Muto



Spezia (3° – 59 pt.) vs Cosenza (20° – 27 pt.) – h. 15:00

Arbitro: Di Marco Assistenti: Politi, Niedda IV: Picardi VAR: Guida AVAR: Gualtieri



Modena (10° – 41 pt.) vs Cesena (9° – 44 pt.) – h. 17:30

Arbitro: Arena Assistenti: Scarpa M., Bitonti IV: Calzavara VAR: Prontera AVAR: Camplone



Pisa (2° – 66 pt.) vs Cremonese (4° – 53 pt.) – h. 20:30

Arbitro: Pezzuto Assistenti: Tegoni, Cortese IV: Silvestri VAR: Giua AVAR: Minelli



Classifica Serie B (aggiornata alla 33ª giornata)

Sassuolo – 75 punti Promossa in Serie A Pisa – 66 punti Spezia – 59 punti Cremonese – 53 punti Juve Stabia – 50 punti Catanzaro – 48 punti Palermo – 45 punti Bari – 44 punti Cesena – 44 punti Modena – 41 punti Carrarese – 38 punti Frosinone – 38 punti Mantova – 37 punti Brescia – 35 punti Südtirol – 35 punti Sampdoria – 35 punti Cittadella – 35 punti Salernitana – 33 punti Reggiana – 32 punti Cosenza – 27 punti

In evidenza: