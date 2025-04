Serie B, 34ª giornata: sfide decisive per playoff e salvezza

La Serie B entra nella fase decisiva della stagione con la 34ª giornata, che si disputerà lunedì 21 aprile 2025. A cinque turni dalla fine, ogni match può fare la differenza, sia per la corsa alla promozione in Serie A che per la battaglia salvezza. Vediamo insieme gli incontri chiave e le proiezioni sulla base delle prestazioni attuali.

Sassuolo-Frosinone: neroverdi a un passo dal sogno

Il Sassuolo guida saldamente la classifica con 75 punti e ha quasi un piede in Serie A. Affronterà il Frosinone, fermo a 38 punti e in cerca di tranquillità per evitare i playout. Con un attacco stellare (73 gol segnati) e una media impressionante di 2,27 punti a partita, i neroverdi sono nettamente favoriti. Proiezione: vittoria Sassuolo (75%) o pareggio (20%).

Pisa-Cremonese: scontro diretto per il secondo posto

Il Pisa, secondo con 66 punti, ospiterà la Cremonese quarta a quota 53. I toscani, che vantano una difesa solida (30 gol subiti) e una media di 2 gol a partita segnati, cercano la vittoria per blindare il secondo posto e la promozione diretta. Proiezione: vittoria Pisa (60%) o pareggio (25%).

Spezia-Cosenza: obiettivi opposti

Lo Spezia, terzo con 59 punti, punta al consolidamento della posizione playoff. Il Cosenza, fanalino di coda con soli 27 punti, cerca disperatamente punti salvezza. La differenza tra le squadre è evidente, soprattutto considerando l'attacco del Cosenza (peggiore del campionato con soli 28 gol segnati). Proiezione: vittoria Spezia (80%).

Südtirol-Bari e Juve Stabia-Sampdoria: playoff e salvezza in gioco

Il Bari (44 punti), all'ottavo posto in piena lotta playoff, visita il Südtirol (35 punti), impegnato nella lotta salvezza. La Juve Stabia, quinta a 50 punti, ospiterà la Sampdoria (35 punti), con i blucerchiati che cercano punti fondamentali per allontanare i playout. Proiezione: equilibrio per Südtirol-Bari, vantaggio Juve Stabia su Sampdoria.

Palermo-Carrarese: ambizioni playoff

Il Palermo (45 punti) affronta la Carrarese (38 punti). Entrambe le squadre cercano punti pesanti per garantirsi l'accesso alla fase playoff. I siciliani, più solidi in casa, partono favoriti. Proiezione: vittoria Palermo (55%), pareggio possibile (30%).

Modena-Cesena: derby per sognare ancora

Modena (41 punti) e Cesena (44 punti) si sfidano in un derby emiliano-romagnolo decisivo per continuare a sperare nei playoff. Le squadre mostrano equilibrio tecnico e tattico, ma il Cesena potrebbe avere un leggero vantaggio grazie alla maggiore solidità difensiva. Proiezione: pareggio molto probabile (40%), con leggero vantaggio Cesena (35%).

Lotta salvezza: sfide cruciali Mantova-Catanzaro e Cittadella-Salernitana

Mantova (37 punti) e Catanzaro (48 punti) si sfidano con obiettivi opposti, con i lombardi che cercano punti tranquillità. Stesso discorso per Cittadella (33 punti) contro Salernitana (33 punti), uno scontro diretto che vale doppio. Proiezione: equilibrio totale in entrambe le partite.

Questa giornata promette spettacolo e tensione, con sogni di gloria e drammi sportivi dietro l’angolo. I verdetti definitivi sono vicini, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.