Catanzaro-Palermo 1-3, i giallorossi cedono i tre punti ad un Palermo forte ma non certo irresistibile

Il Catanzaro perde a distanza di due mesi tra le mura amiche mettendo a rischio la partecipazione ai play off

Dopo la sosta forzata della giornata di campionato che si sarebbe dovuta disputare il giorno di Pasquetta per la morte del Pontefice, per il 35° turno al “Ceravolo” s’incontrano Catanzaro e Palermo.

Si tratta del primo dei due scontri diretti cui sarà impegnato il Catanzaro per la conquista di un piazzamento play off (il successivo sarà contro la J. Stabia ).

Il Palermo dista dal Catanzaro solo tre punti e le intenzioni di mister Dionisi e dei suoi sono ben chiare: cercare di ottenere il massimo nella difficile trasferta contro i calabresi.

Ciò per proseguire la risalita dopo un campionato deludente che i tifosi auspicavano fosse ben diverso da quello che si è poi rivelato.

I giallorossi da parte loro vogliono dare una scossa a questa fase finale del campionato dopo le balbettanti prestazioni dell’ultimo mese e mezzo come dimostrano i soli 5 punti conseguiti in altrettante gare.

L’ultima vittoria è quella nel derby e risale al 16 marzo.

Una gara fondamentale per entrambe le formazioni, la prima del rush finale della stagione regolare che ne prevede cinque da giocare in soli 17 giorni, compreso quelle della 34ma giornata che verrà recuperata il 13 maggio.

Mister Caserta potrà contare sul pieno recupero di Antonini, Quagliata, Pontisso e La Mantia ma solo l’ex Cremonese è schierato dal 1’.

Dovrà invece rinunciare ancora a D’Alessandro, Pagano e Situm. Pittarello sconterà la giornata di squalifica che avrebbe dovuto scontare nella gara di Mantova non disputata.

Nel Palermo non l’unico indisponibile è Di Francesco ma mister Dionisi potrà disporre di uno degli organici più forti e completi della categoria nonostante la settima posizione in classifica che i rosanero occupavano alla vigilia del match odierno.

Sarà una partita la cui posta in palio varrà più dei tre punti per le ambizioni di entrambe le squadre.

Cronaca

Il Catanzaro si schiera con la difesa a 4 con Cassandro e Bonini esterni e Brighenti e Scognamillo centrali.

In avanti è Compagnon a fare da spalla a Iemmello.

Al 5’ lancio di Compagnon per Iemmello intercettato dalla difesa rosanero.

Due minuti più tardi ci prova Pompetti ma la palla sorvola la traversa.

Al minuto 8’ l’episodio che deciderà in parte l’esito del match. Passa inaspettatamente in vantaggio il Palermo con una sfortunata autorete di Bonini che pur non essendo pressato da alcun avversario intercetta di testa un cross dalla sinistra depositando nella propria porta.

Un’autentica doccia fredda alla quale il Catanzaro purtroppo non ha saputo reagire fino al termine della prima frazione di gioco.

Al 14’ su calcio piazzato battuto da Quagliata Bonini non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

Il pallino del gioco è costantemente tra i piedi dei rosanero mentre i giallorossi giocano prevalentemente sulle ripartenze e questo non è certo l’impostazione tattica che il Catanzaro pensava di attuare alla vigilia del match.

Al 23’ è il Catanzaro a rendersi pericoloso con Iemmello che dopo un dribbling in area non riesce ad inquadrare la porta. Nell’azione seguente è Brunori che impegna Pigliacelli alla deviazione in corner.

Il Palermo comunque riesce a raddoppiare al 27’ con Segre che sfrutta una veloce ripartenza depositando in rete indisturbato servito da Brunori dopo una sgroppata di quest’ultimo di almeno 40’. Nella circostanza la difesa era completamente scoperta. La rete è nata dopo un fallo subito dai giallorossi al limite dell’area siciliana non rilevato ma che era apparso abbastanza evidente.

Atteggiamento, ripetiamo, completamente errato da parte del Catanzaro che appare privo di mordente e con poca convinzione dai 16 metri.

Il Palermo sfrutta a suo piacimento il troppo spazio spesso concesso dal Catanzaro e con avversari del calibro di quelli che ha in formazione il Palermo questo non puoi permetterlo.

Al 36’ da annotare un tentativo di Iemmello che mette al centro ma nessuno riesce ad intercettare la sfera.

Primo tempo decisamente negativo del Catanzaro, molto impreciso e con poche idee.

Ad inizio ripresa Per il Catanzaro Biasci e Pontisso subentrano a Compagnon e Petriccione.

I giallorossi sembrano più aggressivi ma sbagliano troppo negli appoggi dentro l’area avversaria.

Al minuto 11 il Catanzaro accorcia le distanze con Biasci che di testa spinge in rete un cross dalla sinistra di Ilie prima spizzicato da Quagliata.

Il Catanzaro ci crede e spinge sull’acceleratore. È Pontisso che un minuto dopo prova di testa ma il pallone esce.

Al 22’ il Palermo segna ma la posizione di Pojanpalo è in netto fuorigioco.

Al 39’ Pontisso fallisce incredibilmente la più facile delle occasioni a pochi metri dalla porta la conclusione di una bella azione dei giallorossi. È questo il secondo episodio che avrebbe potuto cambiare l’esito dell’incontro.

Il Palermo che non aveva fatto nulla nel corso della ripresa riesce a chiudere definitivamente la gara con Ledouaron che segna la terza rete certificando così i tre punti per i siciliani.

Un match che il Catanzaro ha perso concedendo troppo ai siciliani nel primo tempo, come spesso è accaduto nel corso dell’intera stagione.

Mister Caserta riteniamo non sia esente da colpe in quanto gli rimproveriamo il fatto di aver fatto alcune scelte discutibili come quella di non aver schierato dal 1’ una punta di ruolo da affiancare a Iemmello adattando Compagnon a tale compito. Non c’è però tempo per recriminare in quanto giovedì 1° maggio ci sarà la J. Stabia ad attendere il Catanzaro.

Maurizio Martino

Tabellino

Catanzaro – Palermo 1-3 (0-2 a fine primo tempo)

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti (25’ st Seck), Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione (1’ st Pontisso), Ilie (36’ st Buso), Quagliata (41’ st La Mantia); Iemmello, Compagnon (1’ st Biasci)

A disposizione: Gelmi, Borrelli, Antonini, Maiolo, Coulibaly, Corradi, Paura

All. Caserta

Palermo (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi (27’ st Vasic), Blin, Gomes, Lund; Segre (41’ st Ranocchia), Brunori (41’ st Verre); Pohjanpalo (41’ st Le Duaron)

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Di Mariano, Insigne, Henry, Diakité, Buttaro, Nikolaou

All. Dionisi

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Capaldo – Ricciardi

IV: Recchia

Var: Ghersini

AVar: Volpi

Calci d’angolo: 4 Catanzaro, 2 Palermo

Recuperi: 1’ pt, 4’ st

Ammonizioni: 15’ st Pierozzi (P), 18’ st Brighenti (C), 28’ st Cassandro (C)

Marcatori: 8’ pt Bonini (AUT) (P), 25’ pt Segre (P), 11’ st Biasci (C), 45’+2’ st Le Duaron (P)