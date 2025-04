Serie B giornata 35: arbitri designati e sfide decisive. Occhi puntati su promozione e salvezza

Serie B, 35ª giornata: le designazioni arbitrali e il quadro completo delle gare con classifica e orari

La Serie B 2024-2025 entra nella sua fase più calda. La 35ª giornata, in programma da venerdì 25 a domenica 27 aprile, propone scontri diretti fondamentali sia per chi sogna la Serie A che per chi vuole evitare la retrocessione. Ecco il calendario completo con orari, designazioni arbitrali e posizioni in classifica.

Frosinone – Spezia

Venerdì ore 12.30 – Stadio Benito Stirpe, Frosinone

Frosinone 12ª posizione – Spezia 3ª posizione

Arbitro: Prontera

Assistenti: Politi, Niedda

IV Ufficiale: Iannello

VAR: Di Bello – AVAR: Muto

Frosinone cerca punti salvezza, mentre lo Spezia non vuole perdere terreno nella corsa alla Serie A.

Bari – Modena

Venerdì ore 15.00 – Stadio San Nicola, Bari

Bari 8ª posizione – Modena 10ª posizione

Arbitro: Aureliano

Assistenti: Ceolin, Regattieri

IV Ufficiale: Viapiana

VAR: Serra – AVAR: Minelli

Sfida dal sapore playoff: entrambe le squadre hanno ancora tanto da dire in questa fase finale.

Brescia – Pisa

Venerdì ore 15.00 – Stadio Rigamonti, Brescia

Brescia 14ª posizione – Pisa 2ª posizione

Arbitro: Massimi

Assistenti: Trinchieri, Cavallina

IV Ufficiale: Ursini

VAR: Volpi – AVAR: Longo

Il Pisa vola verso la promozione diretta, ma dovrà fare attenzione a un Brescia che lotta per non scivolare nei bassifondi.

Carrarese – Sampdoria

Venerdì ore 15.00 – Stadio dei Marmi, Carrara

Carrarese 11ª posizione – Sampdoria 16ª posizione

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Dei Giudici, Miniutti

IV Ufficiale: Di Francesco

VAR: Pairetto – AVAR: Di Vuolo

Per la Sampdoria serve una scossa: i punti iniziano a pesare come macigni.

Reggiana – Cittadella

Venerdì ore 15.00 – Mapei Stadium, Reggio Emilia

Reggiana 19ª posizione – Cittadella 17ª posizione

Arbitro: Rutella

Assistenti: Bitonti, Arace

IV Ufficiale: Castellano

VAR: Maggioni – AVAR: Pagnotta

Scontro salvezza a tutti gli effetti. Una sconfitta potrebbe compromettere seriamente il finale di stagione.

Salernitana – Cosenza

Venerdì ore 15.00 – Stadio Arechi, Salerno

Salernitana 18ª posizione – Cosenza 20ª posizione

Arbitro: Di Marco

Assistenti: D'Ascanio, Cortese

IV Ufficiale: Luongo

VAR: Pezzuto – AVAR: Camplone

Ultima spiaggia per il Cosenza, che deve vincere per sperare. Anche la Salernitana non può permettersi distrazioni.

Cremonese – Mantova

Venerdì ore 18.00 – Stadio Giovanni Zini, Cremona

Cremonese 4ª posizione – Mantova 13ª posizione

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Massara, Fontani

IV Ufficiale: Zago

VAR: Nasca – AVAR: Miele

La Cremonese spinge per un posto tra le prime tre, il Mantova cerca punti per blindare la permanenza.

Cesena – Sassuolo

Venerdì ore 20.30 – Stadio Dino Manuzzi, Cesena

Cesena 9ª posizione – Sassuolo 1ª posizione (Gia promossa in Serie A)

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Scarpa M., Catallo

IV Ufficiale: Dini

VAR: Guida – AVAR: Di Martino

Il Sassuolo è a un passo dalla Serie A, ma il Cesena in casa può essere un ostacolo difficile.

Sudtirol – Juve Stabia

Domenica 27 aprile ore 15.00 – Stadio Druso, Bolzano

Sudtirol 15ª posizione – Juve Stabia 5ª posizione

Arbitro: Giua

Assistenti: Prenna, Scarpa E.

IV Ufficiale: Bozzetto

VAR: Baroni – AVAR: Gualtieri

Partita delicata per il Sudtirol che cerca una salvezza tranquilla. Juve Stabia solida tra le prime sei.

Catanzaro – Palermo

Domenica 27 aprile ore 15.00 – Stadio Ceravolo, Catanzaro

Catanzaro 6ª posizione – Palermo 7ª posizione

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Capaldo, Ricciardi

IV Ufficiale: Recchia

VAR: Ghersini – AVAR: Volpi

Sfida diretta tra due protagoniste della zona playoff. Il Catanzaro è ancora imbattuto in casa nelle ultime otto.

Classifica Serie B dopo 33 giornate

1ª posizione – Sassuolo – 75 punti

2ª posizione – Pisa – 66

3ª posizione – Spezia – 59

4ª posizione – Cremonese – 53

5ª posizione – Juve Stabia – 50

6ª posizione – Catanzaro – 48

7ª posizione – Palermo – 45

8ª posizione – Bari – 44

9ª posizione – Cesena – 44

10ª posizione – Modena – 41

11ª posizione – Carrarese – 38

12ª posizione – Frosinone – 38

13ª posizione – Mantova – 37

14ª posizione – Brescia – 35

15ª posizione – Sudtirol – 35

16ª posizione – Sampdoria – 35

17ª posizione – Cittadella – 35

18ª posizione – Salernitana – 33

19ª posizione – Reggiana – 32

20ª posizione – Cosenza – 27