Serie B, 36ª giornata: Juve Stabia-Catanzaro 2-0. Alle Vespe basta un primo tempo da manuale

CASTELLAMMARE DI STABIA 1 MAG. – Il lunch match parla campano con la Juve Stabia che supera il Catanzaro grazie ad un primo tempo nel quale ha messo in frigo il risultato, blindando i play off, mentre per i giallorossi è crisi (2 punti nelle ultime 5 gare), nonostante un buon secondo tempo.

Avvio gialloblù: al 2’ Candellone con la punta la mette di poco fuori ed al 16’ Belich serve Mosti che vede il compagno Candellone pronto ad impegnare severamente Pigliacelli. La rete del primo vantaggio stabiese arriva al 25’ con Mosti che spizza di testa e sorprende tutti sul cross proveniente dalla sinistra (Fortini). Catanzaro che non reagisce e al 29’ corre un altro pericolo sull’insidioso destro di Ruggero che costringe Pigliacelli a rifugiarsi in corner. Al 32’ cross di Ruggero, aiutato dal vento a favore, con la palla che esce di poco a lato. Poi l’azione che origina il raddoppio della Juve Stabia al minuto numero 39’ per un mani di Scognamillo in area, dopo una chiamata per fuorigioco su Sgarbi (però partito in posizione regolare) arrivando al tiro parato da Pigliacelli ma intercettato in maniera irregolare dal difensore giallorosso. Al 41’ Candellone trasforma il rigore spiazzando Pigliacelli per il 2-0 che conclude il primo tempo.

Mister Caserta inizia la ripresa chiamando in campo Compagnon e Petriccione e dimostra di essere una squadra diversa offrendo qualche spunto interessante. Al 10’ Pittarello svetta di testa sul cross di Pompetti ma Thiam para senza problemi mentre al 12’ su ripartenza della Juve Stabia ad opera di Fortini, arriva alla conclusione Candellone, murato provvidenzialmente da Quagliata. L’occasione più nitida per il Catanzaro arriva al 14’ con un destro di Pontisso su assist di Pittarello, ma Thiam para. Alla mezzora, sulla punizione tagliata di Pompetti, Compagnon arriva con un attimo di ritardo. Nel finale succede poco con la Juve Stabia che gestisce senza subire, a parte un tentativo dal limite dell’area al 42’ di Ilie, tra i pochi giallorossi a salvarsi, ed un palo esterno di Candellone al 45’.

Carlo Talarico

Il tabellino:

JUVE STABIA-CATANZARO 2-0

MARCATORI: 25’ pt Mosti (J), 41’ pt Candellone (J rig.).

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda (16’ st Varnier), Bellich; Floriani Mussolini, Leone (25’ st Piscopo), Pierobon (37’ st Louati), Fortini; Mosti (37’ st Maistro); Sgarbi (25’ st Meli), Candellone. A disp.: Matosevic, Quaranta, Rocchetti, Baldi, Andreoni, Gerbo, Adorante. All.: Pagliuca.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo (1’ st Compagnon), Antonini, Bonini; Cassandro, Coulibaly (1’ st Petriccione), Pompetti (33’ st Biasci), Pontisso (16’ st Ilie), Quagliata (33’ st Seck); Iemmello, Pittarello. A disp.: Gelmi, Corradi, Situm, Maiolo, Buso, La Mantia. All.: Caserta.

ARBITRO: Monaldi di Macerata.

Assistenti arbitrali: Bercigli e Pascarella.

Quarto uomo: Tropiano.

Var: Lapenna. Avar: Pagnotta.

AMMONITI: Scognamillo (C), Antonini (C), Pittarello (C), Varnier (J).

NOTE: spettatori 3.612 (300 tifosi ospiti), incasso 55.000. Angoli: 9-3 per il Catanzaro. Recupero: pt 2’, st 4’.