Serie B. Cosenza Calcio: missione salvezza - analisi e proiezioni

Il Cosenza Calcio si trova ad affrontare un finale di stagione cruciale nella lotta per la permanenza in Serie B. Con 21 punti in 26 giornate, la squadra rossoblù è attualmente in zona retrocessione e ha bisogno di un netto cambio di marcia per evitare il baratro della Serie C.

Quanti punti servono per salvarsi?

La quota salvezza in questa stagione è stimata attorno ai 42 punti, soglia necessaria per evitare anche il rischio playout. Questo significa che il Cosenza dovrà raccogliere almeno 21 punti nelle restanti 12 partite, con una media di circa 1,75 punti a gara.

Calendario e Proiezioni di Risultati

Ecco il programma delle ultime dodici partite, con le proiezioni realistiche di punti in base alla difficoltà degli incontri e allo stato di forma delle avversarie.

Marzo

27ª giornata (02/03) - Cosenza vs Palermo (CASA) Il Palermo ha un rendimento altalenante, il fattore campo può essere decisivo. Pronostico: Vittoria (3 punti) 28ª giornata (07/03) - Modena vs Cosenza (TRASFERTA) Trasferta ostica, ma un punto sarebbe un buon risultato. Pronostico: Pareggio (1 punto) 29ª giornata (16/03) - Cosenza vs Reggiana (CASA) Scontro diretto da vincere a tutti i costi. Pronostico: Vittoria (3 punti) 30ª giornata (29/03) - Catanzaro vs Cosenza (TRASFERTA) Il Catanzaro è in corsa per i playoff e ha dimostrato solidità. Pronostico: Sconfitta (0 punti)



Aprile

31ª giornata (05/04) - Cosenza vs Pisa (CASA) Gara difficile, ma si può strappare almeno un punto. Pronostico: Pareggio (1 punto) 32ª giornata (12/04) - Frosinone vs Cosenza (TRASFERTA) Sfida diretta per la salvezza, serve un colpo in trasferta. Pronostico: Vittoria (3 punti) 33ª giornata (21/04) - Cosenza vs Brescia (CASA) Brescia in difficoltà, il Cosenza può sfruttare il fattore campo. Pronostico: Vittoria (3 punti) 34ª giornata (25/04) - Spezia vs Cosenza (TRASFERTA) Lo Spezia è tra le prime della classe, difficile fare punti. Pronostico: Sconfitta (0 punti)



Maggio

35ª giornata (01/05) - Salernitana vs Cosenza (TRASFERTA) Scontro diretto delicato, il pareggio potrebbe essere utile. Pronostico: Pareggio (1 punto) 36ª giornata (04/05) - Cosenza vs Bari (CASA) Il Bari è un avversario ostico, ma la spinta del "Marulla" può fare la differenza. Pronostico: Vittoria (3 punti) 37ª giornata (09/05) - Südtirol vs Cosenza (TRASFERTA) Squadra ostica, ma un punto potrebbe essere prezioso. Pronostico: Pareggio (1 punto) 38ª giornata (16/05) - Cosenza vs Cesena (CASA) Ultima gara di campionato, da vincere per blindare la salvezza. Pronostico: Vittoria (3 punti)



Punti Previsti e Salvezza

Attuale: 21 punti Proiezione ultime 12 giornate: Vittorie: 6 partite (Palermo, Reggiana, Frosinone, Brescia, Bari, Cesena) = 18 punti Pareggi: 4 partite (Modena, Pisa, Salernitana, Südtirol) = 4 punti Sconfitte: 2 partite (Catanzaro, Spezia) = 0 punti Totale stimato: 43 punti



Con questa proiezione, il Cosenza raggiungerebbe quota 43 punti, superando la soglia salvezza di 42 e evitando i playout.

Il Ruolo dei Tifosi: L’Arma in Più per la Salvezza

Il supporto dei tifosi sarà determinante in queste ultime partite cruciali. Il "San Vito-Gigi Marulla" deve diventare un catino bollente, capace di trascinare la squadra alla vittoria. La passione e l'energia del pubblico possono fare la differenza, soprattutto negli scontri diretti.

I giocatori avranno bisogno di tutto il calore dei tifosi per affrontare questa battaglia fino all’ultimo minuto. Un tifo incessante e il sostegno incondizionato possono rappresentare il dodicesimo uomo in campo, influenzando l’andamento delle partite più delicate.

Conclusione

La salvezza del Cosenza è ancora possibile, ma servirà un cambio di mentalità e un rendimento costante. Con 21 punti ancora da conquistare, ogni partita sarà una battaglia decisiva. Se la squadra riuscirà a mettere in pratica questa tabella di marcia, l'obiettivo sarà alla portata.

Ora tocca ai giocatori, allo staff e ai tifosi. Il destino del Cosenza è ancora tutto da scrivere.