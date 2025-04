Serie B, designazioni arbitrali 32ª giornata: quattro internazionali in campo, riflettori su Maresca per Palermo-Sassuolo

La 32ª giornata della Serie BKT 2024/25, in programma da venerdì 4 a domenica 6 aprile, si preannuncia ricca di emozioni e spunti di rilievo, non solo per la corsa promozione e salvezza, ma anche per le designazioni arbitrali che vedranno protagonisti ben quattro fischietti internazionali. A ufficializzarlo è l’AIA, che ha reso noti i nomi degli arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR per le gare del weekend.

I big della classe arbitrale in campo

A guidare Reggiana-Cremonese, match chiave in zona playoff, sarà Matteo Marcenaro, giovane ma già esperto direttore di gara internazionale. La Cremonese sarà nuovamente al centro dell’attenzione arbitrale anche nel recupero della sfida con il Cittadella, affidata a Luca Pairetto, altro profilo di spessore con esperienza in Serie A e a livello UEFA.

Grande attenzione anche su Juventus Next Gen-Salernitana, affidata a Matteo Marchetti, arbitro internazionale noto per il suo rigore e la capacità di gestire incontri ad alta tensione. Il clou della giornata sarà però Palermo-Sassuolo, scontro diretto per la promozione che verrà diretto da Fabio Maresca, uno dei fischietti più esperti e stimati nel panorama arbitrale italiano e internazionale.

Il valore umano dietro le designazioni

Al di là della tecnica, queste scelte raccontano anche una storia di crescita professionale e di fiducia. Affidare a quattro arbitri internazionali partite cruciali del campionato cadetto dimostra quanto l’AIA punti sulla qualità e sull’equilibrio in un momento chiave della stagione. Per molti di questi direttori di gara, la Serie B rappresenta non solo un banco di prova, ma anche un’opportunità per affinare la gestione del gioco in contesti particolarmente accesi.

Designazioni complete della 32ª giornata

Di seguito, l’elenco completo degli arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR per il prossimo turno di campionato sarà disponibile sul sito ufficiale dell’AIA e aggiornato in tempo reale.

REGGIANA – CREMONESE Venerdì 4/04 h. 20.30

MARCENARO

RASPOLLINI - PASCARELLA

IV: G. SACCHI

VAR: VOLPI

AVAR: FOURNEAU

BRESCIA – MANTOVA h. 15.00

DI MARCO

MOKHTAR – PEDONE

IV: MACCARINI

VAR: SERRA

AVAR: GUALTIERI

CITTADELLA – CARRARESE h. 15.00

PAIRETTO

GARZELLI – RICCIARDI

IV: SFIRA

VAR: NASCA

AVAR: MINELLI

FROSINONE – COSENZA h. 15.00

COSSO

BINDONI - EMMANUELE

IV: ANCORA

VAR: FOURNEAU

AVAR: MIELE

SUDTIROL – CESENA h. 15.00

PEZZUTO

TOLFO – BIANCHINI

IV: VAILATI

VAR: MAGGIONI

AVAR: LONGO

PISA – MODENA h. 17.15

PERRI

BRESMES – MONACO

IV: FRASYNYAK

VAR: GUIDA

AVAR: PAGNOTTA

JUVE STABIA – SALERNITANA h. 19.30

MARCHETTI

TEGONI – GIUGGIOLI

IV: MASTRODOMENICO

VAR: GHERSINI

AVAR: BARONI

CATANZARO – BARI Domenica 6/04 h. 15.00

GIUA

NIEDDA – PRESSATO

IV: LUONGO

VAR: DIONISI

AVAR: DI MARTINO

PALERMO – SASSUOLO Domenica 6/04 h. 15.00

MARESCA

PAGLIARDINI – FONTEMURATO

IV: UBALDI

VAR: PATERNA

AVAR: DI VUOLO

SPEZIA – SAMPDORIA Domenica 6/04 h. 17.15

RAPUANO

CAPALDO – BERCIGLI

IV: MADONIA

VAR: GARIGLIO

AVAR: CAMPLONE