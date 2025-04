Serie B, dieci squalificati dopo la 32ª giornata: le decisioni del Giudice Sportivo

Milano, 8 aprile 2025 – Il Giudice Sportivo della Serie BKT, Ines Pisano, ha reso note le decisioni disciplinari relative alla 32ª giornata del campionato cadetto, disputata tra il 4 e il 6 aprile. Sono dieci i calciatori squalificati, tutti fermati per un turno, a cui si aggiungono sanzioni per alcuni allenatori e ammende a società per comportamenti scorretti dei tifosi.

I giocatori squalificati: stop per Pickel, Segre e altri otto

Tra i nomi più rilevanti figura Charles Pickel (Cremonese), squalificato per una giornata e multato con 10.000 euro. Il centrocampista, già ammonito per proteste, ha ritardato l’uscita dal campo e ha assunto un comportamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria, oltre a contestare l’arbitro nel tunnel degli spogliatoi.

Un turno di stop anche per:

Christos Kourfalidis (Cosenza) : fallo grave di gioco

: fallo grave di gioco Alessandro Louati (Juve Stabia) : fallo grave di gioco

: fallo grave di gioco Lilian Njoh (Salernitana) e Przemyslaw Wisniewski (Spezia) : doppia ammonizione

e : doppia ammonizione Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Simone Canestrelli (Pisa), Matteo Francesconi (Cesena), Manuel Ricciardi (Cosenza), Jacopo Segre (Palermo): quinta ammonizione stagionale

Squalifiche anche per allenatori e membri dello staff

Due tecnici sono stati squalificati per un turno:

Maurizio D’Angelo (Pisa) e Michele Troiano (Modena) per atteggiamenti irrispettosi verso le panchine avversarie.

e per atteggiamenti irrispettosi verso le panchine avversarie. Nel post partita, squalificati anche Francesco Bonacci (Cosenza) e Luca Ceccarelli (Bari), rispettivamente collaboratori tecnici, per proteste reiterate contro le decisioni arbitrali.

Ammende per comportamenti dei tifosi: multate Bari e Juve Stabia

Il Giudice Sportivo ha inoltre inflitto:

€5.000 di ammenda alla Bari per il lancio di sette petardi in campo da parte dei tifosi

per il lancio di sette petardi in campo da parte dei tifosi €2.000 alla Juve Stabia per il lancio di due bottiglie durante l’intervallo

Entrambe le sanzioni sono state mitigate grazie all’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva.

33ª Giornata di Serie B: calendario completo

Tutte le squadre torneranno in campo per il 33º turno, ecco il programma completo:

Venerdì 11 aprile

20:30 – Bari vs Palermo

Sabato 12 aprile

15:00 – Salernitana vs Südtirol

15:00 – Cosenza vs Brescia

15:00 – Carrarese vs Catanzaro

15:00 – Reggiana vs Pisa

17:15 – Sampdoria vs Cittadella

19:30 – Modena vs Sassuolo

Domenica 13 aprile

15:00 – Cremonese vs Juve Stabia

15:00 – Cesena vs Frosinone

17:15 – Mantova vs Spezia

Tutte le squadre cercheranno punti pesanti nella corsa alla promozione e per evitare la zona calda della classifica.

