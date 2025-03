Serie B, Giudice Sportivo: nove squalificati, ecco chi salterà la 31ª giornata - Tutti i dettagli

Giudice Sportivo, nove squalificati dopo la 30a giornata di Serie B: ecco chi salterà il prossimo turno

La Serie BKT entra nella fase decisiva della stagione e, dopo la 30a giornata, il Giudice Sportivo ha emesso le sue decisioni disciplinari. Nove giocatori sono stati squalificati per un turno e dovranno saltare la prossima gara del campionato.

Le squalifiche della 30a giornata

Il comunicato ufficiale ha confermato che i seguenti calciatori non saranno disponibili nel prossimo turno:

Manuel Marras (Reggiana) : entrato in campo dalla panchina, ha assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un assistente. Mbaye Niang (Sampdoria) : doppia ammonizione per comportamento scorretto contro un avversario. Flavio Paoletti (Mantova) : espulso per un fallo grave di gioco. Mateusz Jakub Praszelik (Sudtirol) : doppia ammonizione per comportamento non regolamentare e fallo su un avversario. Filippo Oliana (Carrarese) : squalifica per somma di ammonizioni, essendo già diffidato. Nicola Pavan (Cittadella) : quinta ammonizione stagionale e conseguente stop. Frank Tsadjout (Frosinone) : raggiunta la soglia massima di ammonizioni. Valerio Verre (Palermo) : squalifica per recidiva nelle ammonizioni. Luca Vignali (Spezia) : anche lui fermato per somma di cartellini gialli.



Un turno che pesa sulle squadre in lotta per la promozione e la salvezza

Le squalifiche arrivano in un momento cruciale della stagione, con molte squadre che si giocano la promozione diretta, un posto nei playoff o la permanenza in Serie B. In particolare, l'assenza di Niang potrebbe pesare sulla Sampdoria, impegnata in uno scontro diretto contro il Frosinone. Anche il Palermo, che affronterà la Salernitana, dovrà fare a meno di un elemento chiave come Verre.

Il programma della 31a giornata

La prossima giornata di Serie B prevede sfide di grande importanza:

Venerdì 28 marzo, ore 20:30 Spezia vs. Brescia



Sabato 29 marzo 15:00 Sampdoria vs. Frosinone 15:00 Mantova vs. Sudtirol 15:00 Cosenza vs. Pisa 15:00 Modena vs. Catanzaro 17:15 Cremonese vs. Cittadella 19:30 Sassuolo vs. Reggiana



Domenica 30 marzo 15:00 Cesena vs. Juve Stabia 15:00 Carrarese vs. Bari 17:15 Salernitana vs. Palermo



La classifica aggiornata

Dopo 30 giornate, il Sassuolo guida la classifica con 69 punti, seguito dal Pisa a 60. Il campionato è ancora aperto, con tante squadre in corsa per i playoff e la lotta per non retrocedere che resta accesissima. Il Cosenza, fanalino di coda con 25 punti, cerca punti preziosi per evitare la retrocessione diretta.

Resta da vedere come le assenze peseranno sulle squadre in campo nella prossima giornata. Il finale di stagione si preannuncia infuocato.

Clicca QUI e Leggi il comunicato Ufficiale