Serie B, Giudice Sportivo: sei giocatori squalificati per una giornata, Castori fermato per due turni

Il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti dopo la 35ª giornata di Serie BKT (sedicesima di ritorno), disputata tra il 25 e il 27 aprile 2025. Sono sei i giocatori squalificati, tutti per una giornata, mentre il tecnico del Sudtirol, Fabrizio Castori, dovrà osservare due turni di stop.

I calciatori squalificati

Dovranno saltare il prossimo turno:

Alessandro Di Pardo (Modena), espulso per un fallo grave di gioco.

(Modena), espulso per un fallo grave di gioco. Alessio Vita (Cittadella), sanzionato per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, con aggravante del ruolo di capitano.

(Cittadella), sanzionato per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, con aggravante del ruolo di capitano. Cristiano Bani (Mantova), fermato per comportamento scorretto verso un avversario, da diffidato.

(Mantova), fermato per comportamento scorretto verso un avversario, da diffidato. Nicolò Brighenti (Catanzaro), anche lui diffidato, punito per scorrettezze contro un avversario.

(Catanzaro), anche lui diffidato, punito per scorrettezze contro un avversario. Fabrizio Brignani (Mantova), per analoghe motivazioni.

(Mantova), per analoghe motivazioni. Antonio Vergara (Reggiana), fermato dopo la decima ammonizione stagionale.

Stangata per Castori

Due giornate di squalifica sono state inflitte a Fabrizio Castori, allenatore del Sudtirol, espulso durante la gara contro la Juve Stabia. Dopo la notifica del cartellino rosso, Castori ha reagito entrando in campo con atteggiamento irrispettoso verso il direttore di gara, aggravando così la sua posizione.

Altri provvedimenti

Sanzioni anche per diverse società. Multa di 5.000 euro alla Carrarese per il lancio di fumogeni e petardi, stessa cifra allo Spezia per il mancato rispetto del minuto di silenzio con espressioni blasfeme. Ammenda di 4.000 euro al Bari per uso di materiale pirotecnico.

Serie B: la corsa verso il finale di stagione si infiamma

Mentre si avvicina il traguardo della stagione regolare, ogni assenza pesa come un macigno nella corsa ai playoff e alla salvezza. Le squadre dovranno fare i conti con queste defezioni in un momento chiave del campionato.

Leggi il Comunicato ufficiale