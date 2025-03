Serie B: gli arbitri della 30ª giornata, spicca il derby calabrese Catanzaro-Cosenza affidato a Ghersini

L'AIA ha reso noti i nomi degli arbitri che dirigeranno la 30a giornata della Serie BKT 2024 25 in programma dal 14 al 16 marzo. Tra le designazioni spicca la direzione di Davide Ghersini per il derby calabrese Catanzaro Cosenza una sfida che si preannuncia carica di tensione e spettacolo.

Nel frattempo il campionato entra nella fase decisiva il Sassuolo guida la classifica con 66 punti seguito dal Pisa e dallo Spezia mentre nelle zone basse la lotta per la salvezza si fa sempre più serrata.

Gli arbitri della 30a giornata di Serie B

Ecco tutte le designazioni arbitrali del prossimo turno

Palermo Cremonese Venerdì 14 marzo ore 2030 Arbitro Collu Assistenti Capaldo Ricci IV Ufficiale Iannello VAR Nasca AVAR Marcenaro



Cesena Spezia Sabato 15 marzo ore 1500 Arbitro Prontera Assistenti Rocca Regattieri IV Ufficiale Gauzolino VAR Camplone AVAR Serra



Cittadella Sassuolo ore 1500 Arbitro Monaldi Assistenti Fontani Emmanuele IV Ufficiale Ramondino VAR Volpi AVAR Pezzuto



Frosinone Brescia ore 1500 Arbitro Rutella Assistenti Yoshikawa Miniutti IV Ufficiale Angelillo VAR Di Paolo AVAR Di Vuolo



Juve Stabia Modena ore 1500 Arbitro Massimi Assistenti Palermo Pedone IV Ufficiale Pezzopane VAR Maggioni AVAR Minelli



Pisa Mantova ore 1715 Arbitro Bonacina Assistenti Del Giovane Cipressa IV Ufficiale Castellone VAR Dionisi AVAR Miele



Bari Salernitana ore 1930 Arbitro Sacchi Assistenti Cavallina Bitonti IV Ufficiale Aldi VAR Paterna AVAR Pagnotta



Reggiana Sampdoria Domenica 16 marzo ore 1500 Arbitro Aureliano Assistenti Prenna D’Ascanio IV Ufficiale Cerbasi VAR Fourneau AVAR Longo



Sudtirol Carrarese ore 1500 Arbitro Santoro Assistenti Lombardo Politi IV Ufficiale Mirabella VAR Baroni AVAR Di Martino



Catanzaro Cosenza ore 1730 Arbitro Ghersini Assistenti Luciani Catallo IV Ufficiale Marotta VAR Guida AVAR Gariglio



Classifica aggiornata il Sassuolo vola bagarre in zona playoff

Con la 29a giornata ormai alle spalle la lotta per la promozione e per la salvezza entra nel vivo. Il Sassuolo continua a dominare con 66 punti seguito dal Pisa 57 e dallo Spezia 54. Più staccata la Cremonese a quota 45 mentre il Catanzaro è al 5 posto in zona playoff con 43 punti.

Nella parte bassa la Salernitana e il Cosenza lottano per evitare la retrocessione diretta con quest’ultima squadra ferma a 25 punti.

Top 5 della classifica Serie B 2024 25

1 Sassuolo 66 punti

2 Pisa 57 punti

3 Spezia 54 punti

4 Cremonese 45 punti

5 Catanzaro 43 punti

La corsa ai playoff è apertissima con almeno quattro squadre in lotta per gli ultimi posti disponibili. Si preannuncia un finale di stagione al cardiopalma.

Il derby Catanzaro Cosenza rivalità storia e tensione

Il derby calabrese tra Catanzaro e Cosenza non è mai una partita come le altre. Due tifoserie calde una rivalità accesa e una posta in palio altissima rendono questa sfida imperdibile.

I giallorossi di Fabio Caserta cercano di blindare la zona playoff mentre il Cosenza è alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione. Sarà una battaglia dentro e fuori dal campo.

La direzione arbitrale è stata affidata a Davide Ghersini fischietto esperto che avrà il compito di mantenere la calma in un match che si preannuncia rovente.

La 30a giornata di Serie B promette spettacolo e sfide decisive per il futuro del campionato. Con la classifica ancora incerta e il derby calabrese a infiammare il weekend i tifosi sono pronti a vivere emozioni intense.

Segui tutti i risultati in diretta e non perdere nessuna emozione di questa Serie BKT 2024 25