Serie B: il deferimento al Brescia apre al rischio ritardi su iscrizioni e calendari 2025/26

Serie B nel caos: penalizzazione al Brescia cambia tutto. Retrocede il club lombardo, la Sampdoria torna in corsa nei Play-Out

Un colpo di scena scuote la coda della Serie B 2024/2025. Dopo la comunicazione della Procura Federale e il rinvio ufficiale dei Play-Out da parte della Lega B (C.U. n. 211), il campionato si ritrova sospeso nell’incertezza. Il motivo? Una probabile penalizzazione di 4 punti al Brescia, che stravolge la classifica e riapre le porte della salvezza alla Sampdoria, che senza quel -4 sarebbe già retrocessa in Serie C.

Classifica finale attuale (senza penalizzazioni)

15.⁠ ⁠ Brescia – 43 pt

16.⁠ ⁠ Frosinone – 43 pt

17.⁠ ⁠ Salernitana – 42 pt

18.⁠ ⁠ Sampdoria – 41 pt *(terzultima, retrocessione diretta)

19.⁠ ⁠ Cittadella – 39 pt (retrocesso)

20.⁠ ⁠ Cosenza – 30 pt (retrocesso)

Penalizzazione Brescia (-4): cosa cambia

Con la penalizzazione, il Brescia scende a 39 punti, scivolando al 18° posto in classifica. Di conseguenza:

Brescia diventa la terza retrocessa, dietro Cittadella e Cosenza

Sampdoria, che era terzultima e condannata alla retrocessione diretta, sale al 17° posto

Salernitana resta 16ª

Play-Out tra Salernitana e Sampdoria

Il nuovo scenario Play-Out

I Play-Out si disputeranno tra:

16ª Salernitana – 42 pt

17ª Sampdoria – 41 pt (salvata dalla penalità inflitta al Brescia)

La gara di ritorno si giocherà in casa della squadra meglio classificata, in questo caso la Salernitana.

Reazioni e strategie legali

Brescia

Dal rischio Play-Out alla retrocessione diretta: il club lombardo, con 43 punti, scivolerebbe a 39 con la penalizzazione. Potrà ricorrere in Appello e successivamente al Collegio di Garanzia del CONI, cercando una sospensiva urgente per evitare la Serie C.

Sampdoria

Senza la penalizzazione sarebbe retrocessa. Ora ottiene una seconda chance con i Play-Out. Il club valuta comunque un presidio legale, per evitare di ritrovarsi nuovamente danneggiato da tempi lunghi della giustizia sportiva.

Salernitana

Attende chiarezza. Il club granata vuole certezze immediate per prepararsi ai Play-Out, ma potrebbe opporsi a cambi di avversario o date all’ultimo momento.

Frosinone

Salvo con 43 punti, ma segue da vicino gli sviluppi per evitare situazioni di instabilità che potrebbero rimettere in discussione l’ordine finale.

Tempi e rischi

Deferimento del Brescia atteso entro fine maggio

Prima sentenza del Tribunale Federale Nazionale entro 10-15 giorni

Eventuali ricorsi potrebbero spostare i verdetti a giugno inoltrato

Play-Out posticipati: da giocare solo dopo il giudizio definitivo

Conclusioni

Il caso Brescia cambia radicalmente le sorti della zona retrocessione. Con la penalizzazione, i lombardi affiancherebbero il Cittadella a 39 punti, ma per differenza reti sarebbero terzultimi e quindi retrocessi direttamente. A salvarsi dalla C è invece la Sampdoria, che fino a ieri sembrava condannata e oggi si ritrova in corsa per la salvezza. Un colpo di scena che rilancia i blucerchiati e affossa i lombardi, in attesa dei verdetti della giustizia sportiva.