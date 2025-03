Serie B: il rush finale dopo il Derby Catanzaro - Cosenza – Classifica, proiezioni e sfide chiave

Serie B: Analisi della Giornata 31 e Proiezioni sul Campionato

Il Punto sul Campionato: Sassuolo in Fuga, Pisa e Spezia Inseguono

Con la 31ª giornata di Serie B alle porte, la classifica inizia a delineare le ambizioni di promozione e le preoccupazioni della zona retrocessione. Il Sassuolo, con 69 punti e un impressionante score di 62 reti segnate a fronte di 27 subite, continua la sua corsa solitaria verso il ritorno in Serie A. Il Pisa segue a quota 60, cercando di consolidare la seconda posizione utile per la promozione diretta. Lo Spezia, terzo con 55 punti, spera ancora in un sorpasso nella lotta per la A.

Scontri Chiave della 31ª Giornata

Spezia - Brescia (28/03 - 20:30) Un match fondamentale per entrambe le squadre. Lo Spezia ha perso solo 3 volte in stagione ed è determinato a difendere la terza posizione. Il Brescia, invece, lotta nella parte bassa della classifica con 31 punti e ha bisogno di risultati per allontanarsi dalla zona calda.

Cosenza - Pisa (29/03 - 15:00) Un match dal sapore contrastante: il Pisa cerca di consolidare la seconda posizione, mentre il Cosenza, con soli 25 punti, deve trovare la spinta per uscire dalla zona retrocessione. Nicola Belmonte dovrà motivare i suoi per strappare punti pesanti a un avversario che ha il miglior attacco tra le prime tre.

Modena - Catanzaro (29/03 - 15:00) Il Catanzaro di Fabio Caserta ha sorpreso tutti con il suo quinto posto in classifica (46 punti). Tuttavia, il numero elevato di pareggi (16) ha rallentato la corsa. Il Modena, attualmente decimo con 35 punti, proverà a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alla zona playoff.

Analisi delle Medie Punti e Proiezioni

Basandoci sulle medie punti attuali, ecco una proiezione dell'andamento delle squadre fino alla fine del campionato:

Sassuolo : 2,3 punti a partita → Proiezione finale: 87 punti Pisa : 2,0 punti a partita → Proiezione finale: 76 punti Spezia : 1,83 punti a partita → Proiezione finale: 72 punti Cremonese : 1,6 punti a partita → Proiezione finale: 61 punti Catanzaro : 1,53 punti a partita → Proiezione finale: 58 punti Cosenza : 0,83 punti a partita → Proiezione finale: 32 punti Con questi numeri, il Sassuolo appare destinato alla promozione diretta, mentre il Pisa dovrà difendersi dal possibile ritorno dello Spezia. Il Catanzaro potrebbe consolidare il suo posto nei playoff, mentre il Cosenza deve migliorare il rendimento per sperare nella salvezza.



Il Fattore Allenatori: Caserta e Belmonte, Due Strategie Diverse

Fabio Caserta ha costruito un Catanzaro solido, con un buon equilibrio tra attacco e difesa (40 gol fatti, 31 subiti). Il numero elevato di pareggi suggerisce una squadra capace di rimanere sempre in partita, ma con difficoltà a chiuderla nei momenti decisivi.

Dall'altra parte, Nicola Belmonte sta affrontando una sfida più ardua con il Cosenza. La squadra calabrese fatica in attacco (solo 25 reti in 30 partite) e ha una difesa tra le peggiori del campionato (41 gol subiti). Se non arriverà un cambio di passo nelle prossime giornate, il rischio retrocessione diventerà concreto.

La 31ª giornata di Serie B sarà cruciale per definire meglio gli equilibri del campionato. Mentre il Sassuolo sembra avere la promozione in tasca, la battaglia per il secondo posto e per la zona playoff rimane apertissima. In coda, il Cosenza deve trovare punti vitali per non compromettere definitivamente la stagione.

Le prossime settimane saranno decisive: riuscirà Caserta a portare il Catanzaro al 4 posto nei playoff? E Belmonte riuscirà a salvare il Cosenza? Il campo darà le risposte.