Calcio Serie B: la lotta per la promozione, i playoff e la salvezza dopo la 24ª giornata. I dettagli

La Serie B entra nella sua fase cruciale con la 24ª giornata che ha fornito indicazioni importanti sulla lotta per la promozione diretta, l’accesso ai playoff, la battaglia per la salvezza e il rischio retrocessione. Con il campionato ormai oltre la metà del cammino, le squadre affinano le strategie per centrare i rispettivi obiettivi, e ogni punto conquistato potrebbe rivelarsi decisivo.

Sassuolo e Pisa in fuga per la Serie A

Il Sassuolo, capolista con 55 punti, continua a imporsi come la squadra da battere. Con 17 vittorie, 4 pareggi e solo 3 sconfitte, la formazione emiliana ha mostrato una straordinaria capacità di gestire le partite e un attacco devastante con 53 gol realizzati. La solidità difensiva (25 gol subiti) è un altro punto di forza che sta permettendo alla squadra di Alessio Dionisi di guardare con fiducia alla promozione diretta. Tra i protagonisti assoluti spicca Armand Laurienté, autore di 10 reti finora.

Non è da meno il Pisa, che segue a soli due punti di distanza con 53 punti. La squadra toscana si distingue per un'ottima organizzazione tattica e una difesa impenetrabile, avendo subito solo 20 reti in tutto il campionato. Il suo attacco è meno prolifico rispetto al Sassuolo, ma l'equilibrio e la costanza nei risultati lo rendono una seria candidata alla Serie A. Il bomber Francesco Pio Esposito, con 11 reti, sta trascinando la squadra con giocate decisive.

Spezia in corsa, bagarre per i playoff

Al terzo posto troviamo lo Spezia con 48 punti, una squadra che sta dimostrando grande carattere e solidità difensiva (solo 15 reti subite, la miglior difesa del torneo). Pur avendo un distacco significativo dalle prime due, la formazione ligure è una delle più difficili da battere, avendo incassato solo due sconfitte. Christian Shpendi, con 10 gol, è il principale terminale offensivo.

Dietro lo Spezia, la lotta per i playoff è serrata. La Cremonese (37 punti) ha dimostrato un gioco offensivo efficace con 34 gol segnati, ma deve migliorare la gestione delle partite più equilibrate. Il Catanzaro, sorpresa del campionato, ha raccolto 35 punti grazie a un gioco corale e a una difesa ben organizzata. Il suo attaccante di punta, Pietro Iemmello, ha già messo a segno 12 gol.

Bari e Juve Stabia (entrambe a 33 punti) restano in scia, mentre Palermo, Modena e Cesena (30 punti ciascuna) non possono permettersi passi falsi se vogliono rimanere in zona playoff. Tra i marcatori di queste squadre, spicca Franco Vázquez del Palermo con 9 reti.

Zona calda: Sampdoria e Südtirol a rischio playout

La parte bassa della classifica vede Sampdoria e Südtirol (25 punti) in zona playout. La Sampdoria sta vivendo una stagione travagliata, con difficoltà economiche e prestazioni altalenanti. Antonio Palumbo, con 7 reti, è tra le poche note liete della squadra ligure. Il Südtirol, invece, sta cercando di mantenere la categoria, ma le 13 sconfitte stagionali pesano sul morale della squadra.

La Salernitana, a 24 punti, è solo a un passo dai playout e dovrà trovare maggiore continuità per evitare la retrocessione. Il Frosinone (21 punti) sta pagando un inizio di stagione difficile e rischia seriamente la retrocessione diretta. Leonardo Mancuso, con 8 gol, sta cercando di tenere a galla i ciociari.

Ancora più complicata è la situazione del Cosenza (18 punti), che, nonostante alcune prestazioni convincenti, fatica a trovare la via della rete e subisce troppi gol (30 subiti finora). Il miglior marcatore della squadra, Gennaro Tutino, ha segnato 5 reti, ma non basta per risollevare i calabresi.

Scontri diretti e prossimo turno decisivi

Con la 25ª giornata all'orizzonte, gli scontri diretti tra squadre in lotta per la promozione e per la salvezza saranno determinanti. Il campionato di Serie B, storicamente imprevedibile, promette ancora colpi di scena e ribaltoni in classifica.

25ª Giornata - Programma incontri

Ven 07/02 - 20:30 : Brescia vs Salernitana Sab 08/02 - 15:00 : Frosinone vs Catanzaro Sab 08/02 - 15:00 : Pisa vs Cittadella Sab 08/02 - 15:00 : Mantova vs Sassuolo Sab 08/02 - 15:00 : Cosenza vs Carrarese Sab 08/02 - 17:15 : Sampdoria vs Modena Dom 09/02 - 15:00 : Reggiana vs Cesena Dom 09/02 - 15:00 : Cremonese vs Südtirol Dom 09/02 - 15:00 : Spezia vs Palermo Dom 09/02 - 17:15 : Juve Stabia vs Bari



Le prossime sfide vedranno il Sassuolo impegnato in una trasferta insidiosa contro il Mantova, mentre il Pisa ospiterà il Cittadella in un match che potrebbe consolidare la sua posizione tra le prime due. Nella zona bassa, Frosinone e Cosenza si affronteranno in uno scontro diretto che sa di ultima spiaggia per entrambe.

Chi riuscirà a spiccare il volo verso la Serie A e chi, invece, sarà costretto a fare i conti con la retrocessione? Il verdetto finale è ancora lontano, ma la battaglia è già entrata nel vivo, e ogni partita sarà una vera e propria finale.