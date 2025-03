Serie B, la Reggiana spofonda al Marulla Cosenza Reggiana 1-0: il colpo di testa di Artistico condanna i granata

Una Reggiana poco incisiva nel primo tempo e sfortunata nella ripresa esce sconfitta dallo stadio San Vito - Marulla contro il Cosenza, ultimo in classifica.



Il match, povero di spettacolo ma pesante per la classifica, si chiude sull'1-0 per i calabresi grazie al gol di Artistico nel primo tempo.



La squadra di Viali prova a reagire nella ripresa, ma senza successo: ora la zona playout è una minaccia concreta.

La cronaca della partita

Il primo tempo vede una Reggiana timida e priva di idee.



Al 26’, il Cosenza passa in vantaggio con Artistico, bravo a sfruttare un cross di Gargiulo e a insaccare di testa approfittando di una difesa troppo statica.



I granata provano a reagire, ma la loro manovra è lenta e prevedibile.



Prima dell’intervallo, Portanova colpisce una traversa che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della gara, anche se l’azione viene poi fermata per un’irregolarità.



Nella ripresa, la Reggiana aumenta la pressione e alza il baricentro, cercando con più insistenza il gol del pari.



La migliore occasione arriva al 67’, quando Vergara colpisce il palo con una conclusione potente, portando a 16 i legni colpiti dai granata in stagione.



Ma la mira imprecisa e l’ottima organizzazione difensiva del Cosenza impediscono alla squadra di Viali di trovare il gol.



Nel finale, Bardi evita il raddoppio con un intervento prodigioso su Rizzo.

Le reazioni post-gara

A fine partita, l’umore nello spogliatoio granata è teso.



Il direttore sportivo Marcello Pizzimenti non nasconde la delusione:

"La squadra forse ha sentito il peso della partita. Non mi spiego l’approccio alla gara, imbarazzante. Meglio il secondo tempo. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità: io, il mister e i giocatori. Questo gruppo ha dimostrato di avere un potenziale importante, è giusto che torni a giocare a quei livelli. L’atteggiamento deve cambiare da subito".

Anche l’allenatore William Viali evidenzia i limiti della prestazione:

"Sconfitta fastidiosa, anche per come è arrivata. Abbiamo regalato il gol su un’ingenuità. Nel secondo tempo abbiamo spinto, ma se non fai gol non basta. Dobbiamo essere più cinici".

Il prossimo impegno: sfida cruciale contro la Sampdoria

La Reggiana non vince da sei giornate e la classifica inizia a preoccupare.



Il prossimo turno vedrà i granata affrontare la Sampdoria in casa, una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della squadra.



Serve una svolta immediata per evitare di scivolare nella zona playout e compromettere la stagione.

Il tabellino

Cosenza - Reggiana 1-0



Marcatori: 26' Artistico (C)

Cosenza (3-5-2): Micai; Caporale, Venturi, Delle Mura; Ricciardi (Cruz 81’), Kouan, Gargiulo, Garritano, Ciervo (D’Orazio 63’); Artistico (Cimino 81’), Fumagalli (Charlys 69’).



A disposizione: Vettorel, Rizzo, Zilli, Sgarbi, Mazzocchi, Ricci, Kourfalidis, Hristov.



Allenatore: Tortelli.

Reggiana (4-3-3): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa, Libutti (Cigarini 73’); Ignacchiti (Girma 82’), Reinhart (Maggio 46’), Sersanti; Marras (Vergara 62’), Portanova (Pettinari 62’), Vido.



A disposizione: Sposito, Fiamozzi, Urso, Lucchesi, Kumi, Kabashi, Nahounou.



Allenatore: Viali.

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce.

Ammoniti: Artistico (C) 41’, Gargiulo (C) 51’, Sosa (R) 71’, D’Orazio (C) 71’, Cruz (C) 88’, Sersanti (R) 89’, Kouan (R) 90’, Sampirisi (R) 90’+5’.