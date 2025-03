Serie B, nove squalificati dopo la 30ª giornata: ecco chi salterà il turno della 31ª giornata

MILANO – Il Giudice Sportivo ha emesso il verdetto: dopo la 30ª giornata del campionato di Serie BKT, sono nove i calciatori squalificati che dovranno osservare un turno di stop. Una decisione che pesa sulle strategie delle rispettive squadre nel momento clou della stagione.

I giocatori squalificati

Tra i nomi più in vista spicca Manuel Marras della Reggiana, fermato per comportamento irrispettoso nei confronti di un assistente arbitrale dopo essere entrato in campo dalla panchina. Stop anche per Mbaye Niang (Sampdoria) e Mateusz Praszelik (Sudtirol), entrambi espulsi per doppia ammonizione.

Non saranno della prossima gara neanche:

Flavio Paoletti (Mantova), per un fallo grave di gioco

Filippo Oliana (Carrarese)

Nicola Pavan (Cittadella)

Frank Tsadjout (Frosinone)

Valerio Verre (Palermo)

Luca Vignali (Spezia)

Tutti e cinque erano già diffidati e hanno raggiunto il limite di sanzioni disciplinari.

Impatti sul campionato

Con la corsa ai playoff e la lotta salvezza sempre più accese, queste assenze potrebbero rivelarsi decisive. Ogni punto conta, e perdere pedine chiave in momenti così delicati può cambiare il volto di una stagione.

Gli allenatori dovranno ridisegnare gli assetti tattici e puntare sulle seconde linee. Un banco di prova anche per chi ha meno minuti nelle gambe, ma tanta voglia di mettersi in mostra.

SEO Tag principali:

Giudice Sportivo Serie B, calciatori squalificati Serie B, decisioni disciplinari Serie B 2025, squalifiche Serie B 30ª giornata, Serie BKT squalificati oggi.

Leggi QUI il comunicato ufficiale

Leggi QUI il comunicato ufficiale