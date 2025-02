Serie B: Palermo-Pisa apre la 24ª Giornata, il Catanzaro sogna la Serie A con Iemmello

La 24a giornata della Serie BKT prende il via con il match del venerdì sera tra Palermo e Pisa, una sfida tra due squadre che stanno attraversando un ottimo periodo di forma. I rosanero, secondi in classifica, cercano il quarto successo interno consecutivo con porta inviolata, un traguardo che manca dal 1996. Di fronte, i nerazzurri, protagonisti del miglior avvio della loro storia in Serie B con 50 punti conquistati in 23 giornate.

Sassuolo inarrestabile, Samp e Cosenza in difficoltà

Il Sassuolo continua a dominare la classifica con 52 punti, superando il record storico del club nella competizione. Con una media di 2,2 gol a partita, solo l’Amburgo ha fatto meglio nei principali campionati europei di seconda divisione. Sul fronte opposto, la Sampdoria e il Cosenza sono in crisi: i blucerchiati non vincono da 13 turni, i calabresi da 10, un dato che pesa sulle rispettive stagioni.

Cittadella-Spezia: sfida di duelli e intensità

Il match tra Cittadella e Spezia promette un alto tasso di fisicità: sono le due squadre che hanno ingaggiato più duelli in questa Serie BKT. Allo stesso tempo, le loro azioni sono tra le meno elaborate della categoria, con pochissime sequenze da almeno dieci passaggi consecutivi.

Il Catanzaro si affida a Iemmello per sognare

Con la rete decisiva contro il Brescia nell’ultimo turno, Pietro Iemmello ha raggiunto quota 11 gol stagionali, agganciando Francesco Pio Esposito in vetta alla classifica marcatori. L’attaccante del Catanzaro è il primo giocatore ad aver superato i 10 gol in entrambe le ultime due stagioni di Serie B. Dall’altra parte, il Cesena dimostra un gioco corale: le ultime sette reti della squadra sono state realizzate da marcatori differenti.

Modena ancora a secco nei primi 15 minuti, Mantova in ripresa

Il Modena continua a faticare in fase realizzativa: nessun gol segnato nei primi 15 minuti di gioco in questa stagione, un dato che risale addirittura al maggio scorso. Segnali positivi invece per il Mantova, che ha finalmente vinto in trasferta dopo una lunga serie negativa.

Südtirol a caccia di punti salvezza, Reggiana in crescita

La situazione del Südtirol si complica: con soli 21 punti e una lunga serie negativa nelle gare casalinghe, la squadra cerca disperatamente una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. La Reggiana, invece, ha conquistato tre successi nelle ultime cinque partite e vuole continuare il trend positivo.

Cremonese e Salernitana, il valore della panchina

La Cremonese si affida ai suoi giocatori subentrati per fare la differenza: ben 10 dei 34 gol stagionali sono arrivati da chi è entrato a gara in corso, un dato superato solo dal Sassuolo (14). La Salernitana punta invece su Alberto Cerri, autore delle ultime tre reti della squadra e determinato a trascinare i campani fuori dalla zona retrocessione.

Carrarese e Brescia in crisi, Bari-Frosinone a confronto

Momento difficile per la Carrarese, che rischia di eguagliare il record negativo di quattro sconfitte consecutive stabilito nel 1947/48. Il Brescia, invece, è senza vittorie da 11 partite e deve invertire la rotta. Infine, il match tra Bari e Frosinone mette di fronte due filosofie di gioco opposte: il Bari è tra le squadre che segnano di più su cross, mentre il Frosinone è quella che ha bisogno di più tiri per trovare la rete.

La 24a giornata di Serie BKT promette emozioni e sfide cruciali: chi riuscirà a imporsi in questa fase decisiva della stagione?