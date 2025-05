Serie B, recupero della 34^ giornata Mantova-Catanzaro 0-0. Poche emozioni al Martelli: obiettivi centrati da entrambe

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

MANTOVA 13 MAG. – Al Martelli termina in parità senza reti. Mantova in salvo e Catanzaro 6°, pronto a disputare al Ceravolo il turno preliminare dei play off sabato pomeriggio contro il Cesena.

Immediatamente in avanti i virgiliani che ci provano (2’) col colpo di testa di Cella che impegna Pigliacelli, ma il Catanzaro non sta a guardare e in occasione suo primo corner (10’) va anche a rete con Cassandro ma l’arbitro annulla per la spinta di Iemmello ad un avversario. Seguono fasi di gara senza grossi sussulti su entrambi i fronti. Degno di nota, al 32‘ una conclusione di Trimboli che viene attutita da Antonini e parata in sicurezza da Pigliacelli, mentre al 37’ Galuppini, con un tiro a giro, non inquadra la porta. Nel minuto di recupero Burrai impegna Pigliacelli che si rifugia in corner.

Ripresa con Mancuso in evidenza al 4’ col portiere giallorosso sempre attento che para distendendosi alla sua sinistra, mentre Iemmello calcia alto nell’azione successiva. Al quarto d’ora Burrai su punizione serve Brignano che di testa la mette alta e poco dopo da fuori area ci prova Burrai (di poco alto). Poi, dopo fasi di gioco nelle quali il Mantova tiene palla, arriva il momento delle sostituzioni, ma succede poco o nulla, a parte una punizione di Petriccione al 44’ terminata di poco alta, fino al termine con le squadre appagate dal risultato.

Carlo Talarico

Il tabellino:

MANTOVA-CATANZARO 0-0

MANTOVA (4-4-1-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Bani (42’ st Giordano); Galuppini (24’ st Bragantini), Trimboli, Burrai, Fiori (24’ st Wieser); Mancuso (33’ st Aramu); Mensah (24’ st Debenedetti). A disp.: Sonzogni, Solini, Artioli, Maggioni, Muroni, Paoletti, De Maio. All.: Possanzini.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Scognamillo (16’ st D’Alessandro); Cassandro, Pompetti, Pontisso (24’ st Petriccione), Ilie (38’ st Coulibaly), Quagliata; Iemmello (38’ st La Mantia), Biasci (16’ st Pittarello). A disp.: Gelmi, Borrelli, Corradi, Bonini, Seck, Compagnon. All.: Caserta.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

Assistenti arbitrali: Palermo e Votta.

Quarto uomo: Maccorin.

Var: Maggioni. Avar: Di Vuolo.

AMMONITI: Antonini (C), Fiori (M), Scognamillo (C), _ (C).

NOTE: spettatori 10.305 (4.686 paganti di cui 621 ospiti, 5.619 abbonati), incasso totale 123.288 euro. Angoli: 5-3 per il Mantova. Recupero: pt 1’, st 4’.

ESPULSO: _’ st _ (M) per somma di ammonizioni.

MARCATORI: _’ st _ (C), _’ st _ (C).