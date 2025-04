Serie B, ufficializzate le date: Catanzaro-Palermo e Südtirol-Juve Stabia si giocano il 27 aprile

Serie B, rinviate le partite Catanzaro-Palermo e Südtirol-Juve Stabia: si giocheranno domenica 27 aprile

Milano, 22 aprile 2025 – Cambia il calendario della 35ª giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025. La Lega Nazionale Professionisti B ha ufficializzato il rinvio di due incontri inizialmente previsti per sabato 26 aprile: Catanzaro-Palermo e Südtirol-Juve Stabia si disputeranno invece domenica 27 aprile 2025 alle ore 15:00.

La decisione arriva a seguito della nota ufficiale del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha recepito quanto stabilito dal DPCM del 22 aprile, il quale dispone la sospensione di tutti gli eventi sportivi programmati per sabato 26 aprile. Una scelta che ha spinto la Lega B, nel rispetto dell’art. 27.2 del proprio Statuto, a intervenire tempestivamente per rimodulare il calendario.

Impatti sulla classifica e sull’organizzazione

Le due partite rinviate sono di grande rilevanza in ottica playoff e salvezza. Catanzaro e Palermo si contendono un posto tra le prime otto, mentre Südtirol e Juve Stabia cercano punti cruciali per evitare la zona playout. Lo slittamento potrebbe avere impatti anche sulla preparazione atletica delle squadre e sull’organizzazione logistica dei tifosi in trasferta.

Una scelta nel rispetto delle istituzioni

Il Presidente della Lega B, Paolo Bedin, ha firmato il comunicato ufficiale che sancisce il rinvio. L’atto dimostra ancora una volta la collaborazione tra il mondo dello sport e le istituzioni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative nazionali e il corretto svolgimento della stagione calcistica.

Le nuove date in sintesi

Catanzaro-Palermo Südtirol-Juve Stabia Nuova data: domenica 27 aprile 2025 Orario d’inizio: 15:00



Per tutti gli appassionati di calcio, resta invariata la possibilità di seguire le partite in diretta TV o tramite le piattaforme streaming ufficiali. La Serie B continua così la sua corsa verso il finale di stagione, con il massimo impegno per la regolarità del campionato.

Leggi QUI il comunicato ufficiale