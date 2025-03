Serie B: Sassuolo vola verso la promozione, bagarre playoff e lotta salvezza apertissima

Serie B: Sassuolo domina, ma la corsa playoff e salvezza infiamma il campionato

La 29ª giornata di Serie B ha confermato la leadership del Sassuolo, che con 66 punti mantiene un vantaggio solido sulla concorrenza. Alle sue spalle, Pisa e Spezia lottano per il secondo posto, mentre la corsa ai playoff si fa sempre più serrata. La zona playout e la lotta per non retrocedere restano incerte, con squadre storiche come Sampdoria e Brescia che rischiano di finire nel baratro.

Sassuolo inarrestabile: la promozione si avvicina

Con 20 vittorie in 29 partite, il Sassuolo sta dominando la stagione e sembra destinato a tornare subito in Serie A. I neroverdi vantano il miglior attacco (60 gol fatti) e la seconda miglior difesa (26 gol subiti), un mix perfetto per la promozione diretta. Con una media di 2,27 punti a partita, la squadra di Alessio Dionisi potrebbe chiudere la stagione sopra quota 80 punti, soglia che garantirebbe matematicamente la Serie A.

La sfida per il secondo posto: Pisa e Spezia in corsa

Dietro al Sassuolo, il Pisa è la candidata principale per la seconda promozione diretta con 57 punti, ma deve guardarsi dallo Spezia, distante solo tre lunghezze. I liguri vantano la miglior difesa del campionato (22 gol subiti) e potrebbero rivelarsi una mina vagante nei playoff qualora non riuscissero a sorpassare i toscani.

Zona playoff: Cremonese, Catanzaro e Cesena in equilibrio

Dal quarto all'ottavo posto la lotta per i playoff è apertissima. Cremonese (45 punti), Catanzaro (43) e Cesena (41) sono in piena bagarre, ma Juve Stabia, Palermo e Bari inseguono a distanza ravvicinata. Ogni punto da qui a fine stagione potrebbe essere decisivo per accedere alla fase finale.

Playout e retrocessione: bagarre in fondo alla classifica

Nella parte bassa della classifica, il Frosinone e il Mantova (30 punti) si trovano in piena zona playout, seguiti dalla Salernitana (29) e dal Cosenza fanalino di coda con 25 punti. La lotta per la salvezza coinvolge anche Sampdoria, Reggiana e Brescia, tutte ferme a quota 31. Gli scontri diretti delle prossime giornate potrebbero ribaltare la situazione.

Proiezioni: cosa aspettarsi nelle ultime 9 giornate?

Promozione diretta: Il Sassuolo è ormai lanciato, mentre il Pisa deve mantenere il ritmo per evitare i playoff. Playoff: Spezia , Cremonese , Catanzaro e Cesena sembrano avere un vantaggio, ma tutto può cambiare. Playout e salvezza: La quota salvezza potrebbe assestarsi intorno ai 38-40 punti, mettendo pressione su Mantova , Frosinone , Salernitana e Cosenza .



30ª giornata: scontri chiave

Palermo-Cremonese: Duello cruciale in ottica playoff. Cesena-Spezia: I padroni di casa devono vincere per avvicinarsi alle prime posizioni. Cittadella- Sassuolo : Testa-coda con i neroverdi favoriti. Pisa-Mantova: Occasione per il Pisa di blindare il secondo posto. Bari- Salernitana : Scontro diretto in zona playout. Catanzaro-Cosenza: Il derby del Sud infiamma la giornata con punti pesantissimi in palio per entrambe le squadre.



La Serie B si avvicina alla fase decisiva: tra conferme e sorprese, ogni partita sarà una finale. Resta aggiornato con le ultime news e analisi approfondite!