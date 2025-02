Serie B: volata promozione e lotta salvezza, analisi e previsioni dopo la 27ª giornata

La Serie B 2023/24 si avvicina alla fase cruciale con la 27ª giornata che ha delineato ulteriormente la lotta per la promozione, i playoff e la salvezza. Con un campionato equilibrato e imprevedibile, analizziamo le medie punti, le proiezioni finali e gli scenari possibili.

La corsa alla promozione: il Sassuolo comanda, il Pisa insegue

Il Sassuolo continua a dominare il campionato con 62 punti in 27 partite (media di 2,29 punti a partita). La squadra emiliana, forte di 19 vittorie e solo 3 sconfitte, viaggia spedita verso il ritorno in Serie A. Con questo ritmo, la proiezione finale sarebbe di 87 punti, una quota che garantirebbe la promozione diretta.

Il Pisa segue a 57 punti (media di 2,11), consolidando la seconda posizione. Se mantenesse questa media, arriverebbe a 80 punti, una soglia sufficiente per la promozione diretta, ma dovrà difendersi dagli attacchi delle inseguitrici.

Lo Spezia, attualmente terzo con 50 punti (media di 1,85), è la principale candidata ai playoff e potrebbe chiudere il campionato attorno ai 70 punti, posizionandosi nella griglia promozione.

Playoff: bagarre per il quarto posto

Il Catanzaro (42 punti, media 1,55) sembra destinato ai playoff, ma non può abbassare la guardia. Cremonese (41), Juve Stabia (39), Bari (37) e Cesena (37) sono tutte in corsa, con distacchi minimi. Le proiezioni indicano una soglia di circa 60 punti per garantirsi i playoff, rendendo gli ultimi turni decisivi.

Zona retrocessione: Cosenza a rischio, la Salernitana spera

Nella parte bassa della classifica, il Cosenza è ultimo con 21 punti e una media di 0,77 punti a partita, che lo porterebbe a 33 punti a fine stagione, un bottino probabilmente insufficiente per evitare la retrocessione diretta.

Frosinone (24 punti) e Salernitana (26) hanno qualche speranza di agganciare i playout, mentre Südtirol, Mantova, Sampdoria e Cittadella (tutte a 29-30 punti) devono guardarsi le spalle.

Proiezioni finali e lotta salvezza

Se le attuali medie punti venissero confermate, la quota salvezza diretta potrebbe aggirarsi attorno ai 39-40 punti. Per il Cosenza la salvezza appare complessa, mentre la Salernitana potrebbe lottare per un posto nei playout.

Prossimo turno (28ª giornata) e probabilità di risultato

Ecco le partite del prossimo turno con le probabilità di risultato basate sugli ultimi 5 incontri:

Südtirol - Spezia (Ven 28/02, 19:30)

Vittoria Südtirol: 25% | Pareggio: 35% | Vittoria Spezia: 40%

Cesena - Salernitana (Sab 01/03, 15:00)

Vittoria Cesena: 50% | Pareggio: 30% | Vittoria Salernitana: 20%

Juve Stabia - Cittadella (Sab 01/03, 15:00)

Vittoria Juve Stabia: 45% | Pareggio: 30% | Vittoria Cittadella: 25%

Carrarese - Cremonese (Sab 01/03, 15:00)

Vittoria Carrarese: 30% | Pareggio: 35% | Vittoria Cremonese: 35%

Frosinone - Mantova (Sab 01/03, 15:00)

Vittoria Frosinone: 40% | Pareggio: 35% | Vittoria Mantova: 25%

Sassuolo - Pisa (Sab 01/03, 17:15)

Vittoria Sassuolo: 45% | Pareggio: 30% | Vittoria Pisa: 25%

Catanzaro - Reggiana (Dom 02/03, 15:00)

Vittoria Catanzaro: 55% | Pareggio: 30% | Vittoria Reggiana: 15%

Palermo - Brescia (Dom 02/03, 15:00)

Vittoria Palermo: 50% | Pareggio: 30% | Vittoria Brescia: 20%

Modena - Cosenza (Dom 02/03, 15:00)

Vittoria Modena: 40% | Pareggio: 35% | Vittoria Cosenza: 25%

Conclusioni: la battaglia è ancora aperta

Con 11 giornate ancora da giocare, tutto può succedere. Il Sassuolo sembra lanciato verso la promozione, ma il Pisa dovrà confermare il suo rendimento. La bagarre playoff è apertissima, mentre nella zona retrocessione la lotta sarà feroce fino all’ultimo minuto.

La Serie B si conferma un campionato emozionante e incerto fino alla fine, dove ogni punto può fare la differenza.