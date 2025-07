Serie BKT 2025/2026: il nuovo calendario sarà presentato il 30 luglio a Mantova

Tempo di lettura: ~3 min

Calendario Serie BKT 2025/26: presentazione ufficiale il 30 luglio nella storica cornice di Palazzo Te

Un evento che celebra il calcio e i territori: al via ufficiale la 94ª edizione del "Campionato degli Italiani"

Mantova, 10 luglio 2025 – La Serie BKT è pronta a ripartire, e lo farà come da tradizione con un evento capace di unire sport, cultura e territorio. Il calendario della stagione 2025/2026 sarà infatti presentato mercoledì 30 luglio alle ore 19 nella splendida cornice di Palazzo Te a Mantova, luogo simbolo del Rinascimento italiano. L’annuncio è arrivato in seguito al Consiglio Direttivo della Lega Serie B, riunitosi ieri a Milano sotto la guida del presidente Paolo Bedin.

Durante l’incontro sono stati affrontati numerosi temi cruciali per il futuro del campionato cadetto: dalla riorganizzazione della struttura operativa alla pianificazione economico-finanziaria, dai diritti audiovisivi alle partnership commerciali, fino alla collaborazione con le altre Leghe e questioni di sistema. Un lavoro di squadra, quello della Lega, volto a rafforzare la stabilità e la crescita del torneo, sempre più centrale nel panorama calcistico italiano.

Ma è l’annuncio della data di presentazione del calendario a catturare l’attenzione dei tifosi: le 38 giornate della 94ª edizione del "Campionato degli Italiani" verranno svelate in un evento che sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali della Lega Serie B. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Comune di Mantova e la società Mantova 1911, sarà impreziosito dalla presenza di dirigenti, rappresentanti istituzionali, giornalisti e ospiti del mondo dello sport.

Serie B e territori: un legame indissolubile

La scelta di Palazzo Te non è casuale. La Lega Serie B prosegue infatti nel suo impegno di valorizzare le città che fanno parte del campionato, promuovendo i loro luoghi simbolo attraverso eventi istituzionali e mediatici. Un modo per ribadire l’identità profonda della Serie BKT, da sempre radicata nel cuore dell’Italia e vicina alle comunità locali.

Quella del 30 luglio sarà una serata che andrà ben oltre l’aspetto sportivo. Sarà un momento di condivisione, orgoglio e celebrazione della passione popolare che anima ogni stagione del torneo cadetto. E sarà anche l’occasione per iniziare a sognare: nuove sfide, rivalità storiche, sorprese e rincorse alla promozione, con uno sguardo sempre attento al futuro e al rispetto dei valori sportivi.

In sintesi:

Data di presentazione : mercoledì 30 luglio 2025, ore 19

: mercoledì 30 luglio 2025, ore 19 Luogo : Palazzo Te, Mantova

: Palazzo Te, Mantova Organizzazione : Lega Serie B, Comune di Mantova, Mantova 1911

: Lega Serie B, Comune di Mantova, Mantova 1911 Diretta : sui canali ufficiali della Lega Serie B

: sui canali ufficiali della Lega Serie B Evento aperto a club, istituzioni e pubblico sportivo

La stagione 2025/2026 della Serie BKT è pronta a cominciare, con la promessa di regalare emozioni, sorprese e un calcio sempre più vicino ai suoi tifosi. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

