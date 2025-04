Serie BKT: ufficiali date e orari delle ultime tre giornate

Attesa e adrenalina alle stelle per la volata finale della stagione

Serie BKT, il calendario della volata finale: ufficiali date e orari delle ultime tre giornate

Pubblicato dalla Lega B il programma delle giornate decisive: tutte le partite dalla trentaseiesima alla trentottesima

Con il Comunicato ufficiale numero 166 pubblicato il trentuno marzo duemilaventicinque, la Lega Serie B ha ufficializzato date e orari delle ultime tre giornate del campionato. La corsa alla promozione diretta, l’accesso ai playoff e la battaglia per la salvezza si decideranno tra il primo e il nove maggio, in un finale che promette spettacolo, tensione e grandi emozioni.

Il calendario prevede sfide fondamentali tra squadre che lottano su più fronti. Le ultime tre giornate si disputeranno in giorni e orari precisi, con la trentottesima giornata prevista in contemporanea, salvo variazioni legate all’importanza dei risultati in classifica.

Il programma completo delle partite

Trentaseiesima giornata – Giovedì primo maggio duemilaventicinque

Juve Stabia - Catanzaro alle ore dodici e trenta

Cosenza - Bari alle ore quindici

Mantova - Cesena alle ore quindici

Modena - Reggiana alle ore quindici

Palermo - Sudtirol alle ore quindici

Pisa - Frosinone alle ore quindici

Sampdoria - Cremonese alle ore quindici

Spezia - Salernitana alle ore quindici

Cittadella - Brescia alle ore diciassette e quindici

Sassuolo - Carrarese alle ore diciannove e trenta

Trentasettesima giornata – Domenica quattro maggio duemilaventicinque

Bari - Pisa alle ore quindici

Brescia - Juve Stabia alle ore quindici

Carrarese - Modena alle ore quindici

Catanzaro - Sampdoria alle ore quindici

Cesena - Palermo alle ore quindici

Frosinone - Cittadella alle ore quindici

Reggiana - Spezia alle ore quindici

Salernitana - Mantova alle ore quindici

Sudtirol - Cosenza alle ore quindici

Cremonese - Sassuolo alle ore diciannove e trenta

Trentottesima giornata – Venerdì nove maggio duemilaventicinque

Cittadella - Bari alle ore venti e trenta

Cosenza - Cesena alle ore venti e trenta

Juve Stabia - Reggiana alle ore venti e trenta

Mantova - Carrarese alle ore venti e trenta

Modena - Brescia alle ore venti e trenta

Palermo - Frosinone alle ore venti e trenta

Pisa - Sudtirol alle ore venti e trenta

Sampdoria - Salernitana alle ore venti e trenta

Sassuolo - Catanzaro alle ore venti e trenta

Spezia - Cremonese alle ore venti e trenta

Emozioni e verdetti all’orizzonte

La Serie BKT si prepara dunque a vivere le sue ultime settimane con il fiato sospeso. In alto, formazioni come Cremonese, Sassuolo, Palermo e Sampdoria inseguono il sogno della Serie A. Al centro della classifica si combatte per un posto nei playoff, mentre sul fondo la lotta salvezza coinvolge ancora diverse squadre.

Ogni gara sarà decisiva. Ogni minuto potrà cambiare la storia di una stagione. I tifosi lo sanno e si preparano a vivere un mese di maggio intenso, ricco di speranze e batticuore. In palio non ci sono solo punti, ma emozioni, identità e futuro.

Dove seguire le partite

Tutti i match saranno trasmessi in diretta dai canali di DAZN che detengono i diritti della Serie B. I tifosi potranno seguire aggiornamenti, interviste e risultati anche sui siti delle società e sulle pagine social ufficiali della Lega.

Per ogni appassionato di calcio italiano, la Serie BKT si conferma ancora una volta un campionato imprevedibile e coinvolgente, in cui nulla è deciso fino al fischio finale.

