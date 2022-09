Serie A: Napoli - 6 bellissimo! I commenti post-partita dei protagonisti. (Con highlights)

Napoli 6 su 6: per 2-0 gli azzurri battono anche il Cagliari e restano soli in vetta alla classifica della Serie A di calcio.

La Lazio vince 3-2 il derby con la Roma. Seconda vittoria di fila per la Juve, che nel 3-2 alla Samp perde però Dybala e Morata. Udinese-Fiorentina 0-1, Sassuolo-Salernitana 1-0 ed Empoli-Bologna 4-2. Stasera il posticipo Venezia-Torino.

"Sono soddisfatto del successo ma potevamo chiuderla prima". Luciano Spalletti commenta il successo del Napoli al Maradona contro il Cagliari.

"Siamo andati in vantaggio subito, abbiamo mostrato qualità per gestire la gara, ma bisognava essere più bravi a concretizzare la superiorità".

"In queste circostanze non sai mai se una squadra può trovare il pareggio in un momento qualsiasi. In futuro dovremo stare più attenti perchè le sfide sono sempre insidiose".

Sul primato: "C'è ancora da crescere. Ci sono ampi margini ma dobbiamo farne di strada. La squadra è consapevole delle potenzialità però attorno a noi ci sono avversarie competitive. Ripeto che bisogna lavorare e restare sul pezzo"

Insigne e le 400 partite. "E' stato il modo più bello per festeggiare le 400 presenze in azzurro". Lorenzo Insigne ha segnato su rigore la rete del 2-0 contro il Cagliari.

"Sono orgoglioso di questo traguardo, è una splendida emozione. Sono felice del successo e del primato in classifica, ma dobbiamo restare con i piedi per terra".

"Da capitano dico che in questo momento bisogna stare tranquilli, lavorare, proseguire a stare concentrati e seguire il mister. La strada è lunga"

Napoli - 6 bellissimo! Il Napoli vince la sesta partita consecutiva in campionato, supera il Cagliari per 2-0 in un match dominato, senza storia. All'insegna del 6 anche Victori Osimhen che segna la sua sesta rete in 15 giorni tra coppa e campionato. Ancora la zampata della pantera dopo una decina di minuti manda in cielo l'urlo del Maradona. E' il primo gol di Victor in casa quest'anno. Super Osimhen griffa anche il bis. Poco prima dell'ora il bomber azzurro entra di prepotenza in area e viene steso da Godin: rigore netto. Lorenzo Insigne dal dischetto infila il 2-0 e festeggia la maglia delle 400 presenze in azzurro ricevuta oggi prima del match. Napoli che viaggia da oltre un mese a velocità di crociera. Si ricomincia giovedì in Europa League con lo Spartak Mosca. Ma per ora gli azzurri si godono l'attico del campionato. 6 Bellissimo!

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz 88' Demme), Zielinski (69' Elmas), Politano (69' Lozano), Insigne (77' Ounas), Osimhen (77' Petagna). All.Luciano Spalletti



Cagliari: Cragno, Caceres, Walukiewicz (68' Ceppitelli), Godin, Lykogiannis (85' Gaston Pereiro), Nandez, Marin, Strootman (85' Grassi), Zappa, Deiola (68' Balde), Joao Pedro. All. Walter Mazzarri



Arbitro: Piccinini di Forlì

Marcatori: 11' V. Osimhen, 57' L. Insigne rig.

(SSCNapoli)

Highlights | Napoli - Cagliari 2-0 - Serie A - 6ª giornata